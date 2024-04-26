Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından, "Mayıs geliyor, iyi geceler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 23:26
Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler." ifadelerini kullandı.

KRALLIKTA ZİRVEYE ÇIKTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı. Haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren 31 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.


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