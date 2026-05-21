Cumhuriyet Gazetesi Logo
Southampton'ın itirazına EFL'den yanıt geldi

Southampton'ın itirazına EFL'den yanıt geldi

21.05.2026 09:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Southampton'ın itirazına EFL'den yanıt geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Lig Tahkim Kurulu, bu akşam Southampton Futbol Kulübünün, EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Bağımsız Disiplin Komisyonunun verdiği cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edilmiş ve 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası almıştı.

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

İlgili Konular: #casusluk #İngiltere Championship #Southampton

İlgili Haberler

'Casusluk' soruşturmasında karar çıktı: Hull City'nin finaldeki rakibi men edildi!
'Casusluk' soruşturmasında karar çıktı: Hull City'nin finaldeki rakibi men edildi! Championship play-off finalinde yükselen Hull City'nin rakibi olan Southampton, "casusluk" nedeniyle finalden ihraç edildi. Southampton'ın yerine Middlesbrough finalde oynayacak.
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor'
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor' İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig yolunda play-off finaline yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.