Sözleşme görüşmelerinde geri adım atılmıştı: Roma'da Zeki Çelik gelişmesi

Roma, Zeki Çelik'i kadrosunda tutmak için yeniden harekete geçti.

İtalyan ekibi, milli futbolcu ile daha önce de sözleşme görüşmelerinde bulunmuş ancak yıllık 4 milyon Euro'luk talebin ardından Zeki Çelik konusunda geri adım atmıştı.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda tutulmasını istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerine yeniden başladı.

Zeki Çelik'in de Roma'da kalmak istediği ve yeni görüşmelerde yıllık ücretin 4 milyon Euro'nun altında olacak şekilde pazarlık yapıldığı yazıldı.

Roma'da bu sezon 42 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.