Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Galatasaray, Frankowski transferinde sona yaklaştı!
Galatasaray'ın Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın sıradaki hedefi Przemyslaw Frankowski.
NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Lens forması giyen 29 yaşındaki Frankowski ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Frankowski'ye yıllık 2 milyon Euro teklif eden Galatasaray, Lens ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
TEKLİFİ 6 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ
Sarı-kırmızılılar, Frankowski için Fransız ekibine yaptığı teklifi 6 milyon Euro'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Lens'ten yanıt bekliyor.
Transferin resmiyete dökülmesi halinde Frankowski bu sezon sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterebilecek.
Bu sezon 21 maça çıkıp 1659 dakika sahada kalan Frankowski 5 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
2.3 MİLYONA TRANSFER EDİLDİ
Lens, Frankowski'yi 2021-22 sezonu başında Chicago Fire'dan 2.3 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
29 yaşındaki Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro.
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