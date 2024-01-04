Sözleşmesi sona eriyor: Kylian Mbappe'den transfer açıklaması!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:49

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:49

Fransa Süper Kupası'nda Toulouse'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Mbappe, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyledi.

"NEDEN BEKLEYEYİM?"

Yıldız oyuncu açıklamasında, "Öncelikle bu sene için motiveyim. Bu çok önemli. Kazanacak şampiyonluklarımız var ve bir tanesini bugün kazandık. Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Geçen yaz yaptığımız anlaşmayla tüm tarafları ve kulübün huzurunu korumamız önemli. Bu yüzden kararım şu an önemli değil" ifadelerini kullandı.

Mbappe ayrıca, "Ne yapmak istediğimi biliyorsam neden bekleyeyim? En önemlisi şampiyonluklar. Benim kişisel durumumla ilgili kulüpte kimse konuşmuyor" dedi.

23 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Kylian Mbappe, 22 gol ve 2 asist kaydetti.

Monaco'dan PSG'ye 2018'de Transfer olan yıldız futbolcu, 2022'de kontratını yenilemişti.