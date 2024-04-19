Sözleşmesi sona eriyordu: Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!

Almanya Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:57
Sözleşmesi sona eriyordu: Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!
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Almanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi.

2026 YILINA UZATILDI

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alman çalıştırıcının 31 Temmuz 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026'ya dek uzatıldığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, 2023'ün eylül ayında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilmişti.


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