Sözleşmesi sona eriyordu: Almanya'dan Julian Nagelsmann kararı!

Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:57

Güncelleme: 19.04.2024 - 15:57

Almanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi.

2026 YILINA UZATILDI

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alman çalıştırıcının 31 Temmuz 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026'ya dek uzatıldığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, 2023'ün eylül ayında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilmişti.