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Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

3.06.2025 16:08:00
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AA
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Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

Milli pasör çaprazı Adis Lagumdzija, yeni sezonda Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı için ter dökecek.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Adis Lagumdzija'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibinde forma giyen milli voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Adis Lagumdzija, daha sonra Arkas Spor, Vero Volley Monza, Gaz Sales Bluenergay Piacenza, Valsa Group Modena ve Cucine Lube Civitanova formalarını giydi.

2022-2023 sezonunda CEV Kupası'nda "En değerli oyuncu" (MVP) ve "En skorer oyuncu" ödüllerinin sahibi olan Adis Lagumdzija, 2023-2024 sezonunda ise İtalya'da "En iyi servis atan oyuncu" ödülüne layık görüldü.

İlgili Konular: #transfer #Fenerbahçe Medicana

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