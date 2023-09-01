Spartak Trnava nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava hangi ligde oynuyor?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:35

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:35

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri Monaco’da yapılan kura çekimiyle gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin H Grubu’nda Spartak Trnava ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü rakibi olan Spartak Trnava ile ise 3. kez karşılaşacak.

SPARTAK TRNAVA NERENİN TAKIMI?

Spartak Trnava, Slovakya'nın Trnava şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür. Tam adı "Football Club Spartak Trnava" olan bu kulüp, Slovak futbolunun önemli temsilcilerinden biridir. Spartak Trnava, Slovak futbolunun tarihi ve başarılı kulüplerinden biri olarak kabul edilir ve Slovakya'nın en üst düzey futbol liginde mücadele etmektedir.

Spartak Trnava’nın güncel kadro değeri 7 milyon 25 bin Euro. Bu değer H Grubu’nda en düşük kadro değeri olurken, en değerli futbolcu ise 600 bin Euro ile Slovak stoper Sebastian Kosa. Spartak Trnava’yı Michal Gasparik çalıştırırken, Slovak ekibi maçlarını da 19 bin 200 seyirci kapasiteli Anton Malanski Stadı’nda oynuyor.

SPARTAK TRNAVA VE FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Slovak rakibi Spartak Trnava ile Avrupa’da daha önce 1 kez eşleşti. Daha önce 2018/2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D grubunda Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele eden Slovakya ekibi, sarı-lacivertli ekiple 2 karşılaşmada mücadele etmişti. Spartak Trnava, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına ön elemeden geldi. 2. eleme turunda Auda’yı geçen Slovak ekibi, 3. turda ise Lech Poznan’ı eledi. Play-offta Dnipro ile eşleşen Trnava, rakibini turnuvanın dışına iterek, gruplara katılma hakkı kazandı. Slovakya ekibi, geçen sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turunda elenmişti.







