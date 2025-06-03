Spor etkinliklerine olan talep yüzde 152 arttı

Mastercard’ın analizleri, büyük spor etkinliklerinin ev sahibi şehirlerin ekonomisinde yarattığı tutarlı etkiyi ve kartlı harcamalardaki artışı da ortaya koyuyor:

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul: Etkinlik yerel ekonomiye 120 milyon dolar katkı sağladı ve final çevresinde turist harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı.

2024 Şampiyonlar Ligi Finali Londra: Stadyumun 3 km. yarıçapındaki restoran ve barlarda yapılan harcamalar, maç yapılmamış olsaydı gerçekleşecek olan harcamalara kıyasla yüzde 7.4 oranında arttı. Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı kazandığı zafer, Almanların harcamalarında yıllık bazda yüzde 61’lik artışa yol açarken, İspanyolların harcamaları yıllık bazda yüzde 148’lik artış gösterdi.

UEFA Euro 2024 Finali Berlin: Stadyumun 3 km. çevresindeki restoran ve bar harcamaları yüzde 130 arttı. Bu artış, normal bir hafta sonuna kıyasla 3 km.’lik bir yarıçap içinde 21.7 kat (yüzde 2.170) daha yüksek olan sınır ötesi harcamalardan kaynaklandı. Harcamalar 10 km.’lik bir yarıçap içinde 4.6 kat (yüzde 460) daha yüksek kaldı.

Mastercard Deneyim Ekonomisi anketine göre, son yıllarda futbol maçlarını canlı izleyen her 10 Avrupalıdan neredeyse 6’sı (yüzde 56) futbol takımlarını canlı izleyebildiklerinde çok mutlu oluyor. Ankete katılan her 2 kişiden biri (yüzde 51) birlikte futbol izlemenin insanları bir araya getirdiğine, arkadaş ve aile ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor. MEI’den alınan diğer veriler, canlı deneyimlere yönelik harcamalara doğru artan bir kayma olduğunu vurguluyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde, Avrupalı tüketicilerin deneyimler için yaptığı harcamaların (seyahat ve restoranlar hariç) yüzde 33.7’si canlı etkinliklere ayrıldı. Bu oran, 2024 yılında yüzde 32.1, 2019 yılında ise yüzde 30.7 idi.