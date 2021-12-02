Spor hukukçusu Dr. Önder Ege, İrfan Can Kahveci'nin kaç maç ceza alabileceğini açıkladı

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:01

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karışmıştı. Göztepeli Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında tartışma yaşandığı belirtilirken iki oyuncu da PFDK'ya sevk edildi.

Atakan Çankaya 36. maddeden PFDK'ya sevk edilirken, İrfan Can Kahveci 44. maddeden ("Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması") sevk edildi.

"5-10 MAÇ GİBİ BİR CEZA BEKLEMİYORUM"

Spor hukukçusu Dr. Önder Ege, futbol kamuoyunun sonucunu merak ettiği olayla ilgili Cumhuriyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Ege, “Her ne kadar TFF disiplin talimatı 44. maddenin hükmüne göre saldırı suçlaması ile sevk edilmiş olsa da ben madde 45 hükmüne göre yani kavga suçundan 3-5 maç, madde 12’ye göre haksız tahrik indirimi sonrasında 1-2 maç ceza alacağını düşünüyorum. Atakan da 1 maç ceza alır. Saldırı fiilinden ceza verilmesi bu olay için çok ağır olur. Fenerbahçe kulübünün savunması ve görüntüler de saldırı fiilinin olmadığını ortaya koyuyor. Kavga fiili yani madde 45 ihlali söz konusu bence. 5-10 maç gibi bir ceza beklemiyorum. Kaldı ki hakem raporunda da böyle bir saldırı fiili yok, temsilci raporuna göre sevk edilmiş.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında bir kaçkez tartışma yaşandı. İki futbolcu daha sonra devre arasında koridorda karşı karşıya geldi ve kavga etti.

Maçın hakemi Mete Kalkavan bu tartışmanın ardından kartına başvurmadı ve iki futbolcu da ikinci yarıda sahaya yer aldı.