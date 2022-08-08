Spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamı belgesel oluyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:49

Genç yaşta yaşamını yitiren spor spikeri Emre Gönlüşen, ölümünün ikinci yılında yaşamını anlatan belgesel ile anılacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanları Zafer Özgentürk ve Cem Güzel yaptı.

Gönlüşen'in spor spikerliğine olan ilgisinin, kentin köklü spor kulüplerinden Adanaspor'a sevgisinin, meslek disiplini ve insani ilişkileri ile başarılarla dolu yaşamının dostları ve spor dünyasının önemli isimleri tarafından anlatıldığı belgeselin İstanbul ve Adana'daki çekimleri tamamlandı.

‘’GÖNLÜŞEN’’ BELGESEL (FRAGMAN)



İyi insanlar iz bırakır…

İki yıl önce aramızdan ayrılan Adanalı spor spikeri, hemşerimiz Emre Gönlüşen’in adına gerçekleştirdiğimiz belgeselimizde sona geldik. pic.twitter.com/bMo0xL7jQm — Akif Kemal AKAY (@akifakay01) August 8, 2022

ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK

Belgeselde Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in yanısıra Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen 22 Ekim 1978'de Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İsmet İnönü İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Adana Koleji’nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarında iki yıl diksiyon eğitimi alan Gönlüşen, mesleğe 1999'da Adanaspor maçlarını veren yerel bir televizyon kanalında başladı. 2002'de İstanbul'a gelerek TV8'de İtalya Serie A Ligi maçlarını sunarak devam ettirdiği kariyerini daha sonra D Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports kanallarında spiker ve sunucu olarak sürdürdü.