Spor Toto 1. Lig başladı! İlk maç Samsunspor'un
Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Yılport Samsunspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Altay ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi konuk ekip Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kadeem Harris ve 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Altay, yeni sezona puansız başladı. Samsunspor ise ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Samsunspor, gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Altay ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- En yüksek oran hangi partide çıktı?