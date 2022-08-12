Spor Toto 1. Lig başladı! İlk maç Samsunspor'un

Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Yılport Samsunspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 23:15
Spor Toto 1. Lig başladı! İlk maç Samsunspor'un
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Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Altay ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi konuk ekip Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kadeem Harris ve 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Altay, yeni sezona puansız başladı. Samsunspor ise ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor, gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Altay ise Pendikspor deplasmanına gidecek.


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