Spor Toto 1. Lig yangın yeri! Bursa ve Kocaeli düştü!

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:05

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 9 maç aynı anda oynandı. Altınordu, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 53. dakikada Hüsamettin Yener ve 67. dakikada Ahmet Dereli kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü 9. dakikada Muhammed Ali Doğan'dan geldi. Altınordu'da Ahmet İlhan Özak, 32. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 45'e yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi. 12 puanda kalan Balıkesirspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

BURSASPOR VE KOCAELİSPOR DÜŞTÜ

Bandırmaspor, ligde zor bir süreçten geçen Bursaspor'u ağırladı. Bandırmaspor, rakibini, 4. dakikada Kerim Avcı, 6. dakikada Pualin Keny, 56. dakikada Milutin Osmajic ve 79. dakikada Lokman Gör'ün golleiyle 4-2 mağlup etti. Bursaspor'un golleri 41. dakikada Burak Altıparmak ve Massimo Bruno'dan geldi. Bandırmaspor, 61 puana yükseldi. Bursaspor ise 41 puanda kaldı ve TFF 2. Lig'e düştü.

Eyüpspor, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırladı. İstanbul ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Kocaelispor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e düştü. Eyüpspor'un golleri 8. ve 14. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Kocaelispor'un tek golü 61. dakikada. Eyüspor, 54 puana yükseldi ve play-off'u garantiledi. 41 puanda kalan Kocaelispor, lige veda etti.

MENEMENSPOR DA KÜME DÜŞTÜ!

Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ankara ekibinin gollerini 48. dakikada Sandro Lima, 83. dakikada Kazenga LuaLua ve 88. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Gökhan Gül ise, 65. dakikada kendi kalesine gol attı.

Bu sonuçla birlikte 38 puanda kalan Menemenspor, lige veda etti.

ERZURUMSPOR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ!

Spor Toto 1. Lig 37. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

BB Erzurumspor'a puanı getiren golleri 4. dakikada Olanare ve 25. dakikada Novikovas kaydederken, Keçiörengücü'nğn golleri 55. dakikada Eze ve 57. dakikada Djibrilla attı.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 58 puanla play-off'a kalmayı garantiledi.

BOLUSPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ!

Spor Toto 1. Lig 37. hafta mücadelesinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü, sahasında Küme düşme mücadelesi veren Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Roshi ve 90+1. dakikada Novak kaydetti. Ankaragücü'nğn tek golü 47. dakikada Zahid'ten geldi.

Boluspor, bu galibiyetle puanını 47 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Samsunspor, İstanbulspor'u konuk etti.

Mücadele'nin 0-0 tamamlanmasının ardından İstanbulspor 59, Samsunspor ise 48 puana ulaştı.

İŞTE TÜM SONUÇLAR:

Ankaragücü 1-2 Boluspor

Ümraniyespor 0-0 Denizlispor

Altınordu 2-1 Balıkesirspor

Manisa FK 4-1 Tuzlaspor

Eyüpspor 2-1 Kocaelispor

BB Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü

Samsunspor 0-0 İstanbulspor

Menemenspor 1-3 Gençlerbirliği

Bandırmaspor 4-2 Bursaspor