Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu arasında gerginlik

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın son bölümünde İrfan Can Kahveci ile Ferdi Kadıoğlu arasında gerilim yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:58
Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu arasında gerginlik
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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Eskişehir’de karşı karşıya geldiği arabam.com Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Kazanılan bir serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci vuruşu kullanmaya geldi. İrfan Can Kahveci, kaleye vurmak yerine sol kanatta Ferdi Kadıoğlu’na pas atmayı tercih etti.

Ancak bu pası beklemeyen Kadıoğlu, uzağına düşen topa yetişemeyince top taca çıktı. Bu pozisyon sonrası sinirlerine hakim olamayan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu’na kızdı. Kahveci oldukça sinirli bir şekilde takım arkadaşına çıkışırken, Kadıoğlu sakin bir şekilde görev yerine döndü.

Daha sonra karşılaşma Konyaspor’un taç atışıyla devam etti.


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