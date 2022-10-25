Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 21 puana ulaşan Eyüpspor ligin yeni lideri oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 08:18
Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi
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Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek puanını 21'e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.

1. Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1

Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3

Altay-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2

Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1

Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2

Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1


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