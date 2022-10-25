Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi
Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 21 puana ulaşan Eyüpspor ligin yeni lideri oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek puanını 21'e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.
1. Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1
Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3
Altay-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2
Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1
Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1
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