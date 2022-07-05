Spor Toto 1. Lig'in başlama tarihi değişti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin talebi üzerine Spor Toto 1. Lig'in 5 Ağustos yerine 12 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 19:43
Spor Toto 1. Lig'in başlama tarihi değişti
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Spor Toto 1. Lig'in 2022-2023 sezonunun başlama tarihi değişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin talebi üzerine ligin 5 Ağustos yerine 12 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.


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