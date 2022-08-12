Marc Bartra geliyor! Trabzonspor transfer için anlaştı

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:11

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İspanyol stoper Marc Bartra transferi için kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavililerin, Real Betis’te forma giyen Bartra ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği İspanyol stoper için uzun süredir çaba harcayan yönetimin, Real Betis’le de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre oyuncuyu almak için yarın özel uçak, İstanbul'dan Sevilla'ya gidecek ve öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

Marc Bartra’nın menajeri ise yaptığı açıklamada "Kesin diyemem ama, görünüşe göre yarın Trabzon’a geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Barcelona’da top koşturan 31 yaşındaki Marc Bartra, 2018’de 10.5 milyon Euro karşılığında Real Betis’e transfer olmuştu.