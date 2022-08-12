Spor yazarlarından Fenerbahçe - Slovacko değerlendirmesi
Hilmi Türkay (CUMHURİYET) | "Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için bir anlamda tur bileti cebindeyken rövanşa çıktı. Teknik direktör Jesus’un Slovacko ile oynanan rövanş maçının kadrosunda yaptığı büyük değişim, yeni oluşan takımın uyum anlamında yine akordu bozuk bir görüntü sergilemesine yol açtı. Daha 1-2 hafta öncesinde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos’un sahaya 11’de çıkması herkesin aklında soru işareti yarattı. Lemos’un o kadar da kötü oynamadığını söylemeliyim. Ancak Kim Min Jae gittikten sonra Szalai için de transfer olacağı iddiaları varken F.Bahçe’nin bu stoper hattıyla sezon boyu neler yaşayacağını hayal bile edemiyorum. Savunma, Sarı-Lacivertlilerin en sıkıntılı bölgesi.
Forveti es geçmeyelim elbette. Jesus, pek ısınamadığı Serdar Dursun’a dün şans verdi, tecrübeli forvet golünü de attı. Ama santrfor bölgesi “Transfer şart” diye bağırıyor adeta. Rossi yine saç baş yoldurdu, Bruma final paslarında yok, Peres ısınamadı. 10 numara Arda Güler ilk kez 11’de forma giydi. Genç oyuncu, üzerindeki baskıyı hissetmiş olacak ki biraz tutuk göründü ama oynadıkça bu durumu aşacaktır. F.Bahçe sadece turu geçti. Herkesin Jesus’tan beklentisi, kısa sürede ideal 11’ini kurup Sarı-Lacivertlilerin sahada bir oyun kimliği sergilemesi."
Uğur Meleke (HÜRRİYET) | "Dün play-off vizesi alan Fenerbahçe’nin Ağustos takvimi malum. Bir ay içinde Slovacko, Ümraniye, Slovacko, Kasımpaşa, Austria Wien, Adana Demir, Austria Wien ve Konya ile oynuyorlar. 25 gün içindeki bu 8 maçın en risksizi dünkü idi, Jesus da as-yedek karışımı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti. Sahada birkaç test vardı: Arda’yı ikinci santrfor rolünde görmek. Crespo’nun müsabaka alışkanlığını artırmak. Sol bekte Peres’in gerçek bir alternatif olup olmadığını anlamak gibi.
Sonuçlarsa netameli: Fenerbahçe geriden oyun kurarken zorlandı. Baskıyla çok top yitirdi. Luan Peres ikinci maçında da olumlu sinyaller vermedi. Fenerbahçe, beklerinin bindirmelerinden mahrum bir akşam geçirdi. Crespo yavaş yavaş maç ritmini yakalıyor. Arda, fiziksel bir oyun oynayan ve çok faul yapan Slovacko’lularla didişmekte zorlandı. Rossi’de bir özgüven kaybı var. Takımın en iyisiyse Serdar Dursun’du dün. İştahlı oyununu süper bir golle taçlandırdı milli futbolcu."
Mustafa Sapmaz (AKŞAM) | "Serdar Dursun "ne golcüsü" der gibi vurdu. Onun için hep aynı şeyi söylüyorum, üst düzey bir oyuncu olmayabilir, ancak Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan takım oyuncusu. İlk on bir oyuncusu olmamayı kafasına takmazsa sezon içinde yine faydalı olur. Fenerbahçe bu gole rağmen haftayı "golcü nerede" gündemiyle geçirecek. İhtiyaç var mı, evet. Gündemini sadece bu mu olmalı, hayır!
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