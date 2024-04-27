Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Derbi haftasında büyük avantajı eline geçirdi'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:06

Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Güntekin Onay: "Dün akşam Adana’da hareketli, tempolu, güzel bir maç izledik. Galatasaray, zorlu görünen Alanyaspor deplasmanından sonra zirve yarışında bir başka zor görünen deplasmandan da farklı galibiyetle ve gol yemeden döndü, derbi haftasında büyük avantajı da eline geçirdi." (Hürriyet)

"MUSLERA PUAN ALMALARINA İZİN VERMEDİ"

Erman Özgür: "Adana Demirspor bu sezon özelinde Galatasaray’a karşı en fazla pozisyona giren takım olmasına rağmen gol becerisi ve Muslera puan almalarına izin vermedi. Icardi’nin noktayı koyduğu Galatasaray ise galibiyetle hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı hem de Fenerbahçe için derbinin önemini arttırmış oldu." (Fanatik)

"GALATASARAY 'ZENGİN' OYNADI"

Bülent Timurlenk: "Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit. Alanya deplasmanında ilk 45, geçen hafta Pendik karşısında ilk 35 dakikada oyuna gelmemiş Galatasaray için dün yapılması gereken ilk yarıyı "Zengin" oynamaktı. Oynadılar da. 4 net pozisyon, 15 hücum…" (Sabah)

"KLASININ GÖSTERGESİYDİ"

Serkan Akcan: "İnanılmaz bir özveri, saf bir yetenek ve pırıl pırıl bir oyun aklıyla Okan Buruk’un sahadaki en büyük güvencesi olmayı başardı Mertens. Dün gece Muslera’nın kalesinde büyümesi, Icardi’nin pes etmeyişi, Mertens’in kalitesi, Kerem Demirbay’ın oyun zekası akıllarda kalacağa benzer. Kerem Demirbay’ın vücut çalımıyla pozisyon yaratması rakibinin zaafıyla da ilgili olabilir ama dar açıdan o vuruşu yapmayı hayal etmesi klasının göstergesiydi." (Fanatik)