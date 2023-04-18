Yayınlanma: 18.04.2023 - 19:56

Güncelleme: 18.04.2023 - 21:50

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturuyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

İşte 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

CANLI ANLATIM | Alanyaspor 1-3 Galatasaray

48' GOL | Galatasaray, Mertens'in golüyle Alanya'da farkı 2'ye çıkardı. Rakip ceza yayının biraz gerisinde topu alan Mertens'in şutu ağlara gitti.

45+5' Galatasaray tehlikeli geldi. Adekugbe'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Rashica'nın kafa vuruşunu Runarsson son anda kurtardı.

42' GOL | Galatasaray yeniden öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında Mertens'in sağ kanattan ortasında, Icardi ceza sahasında bekletmeden bir vuruş yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi. Galatasaraylı Mauro Icardi, bu sezon ligdeki 13. golünü attı.

35' Galatasaray etkili oldu. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Mertens, rakip ceza sahasına yakın bir mesafeye geldi ve şutunu çekti. Top dışarıya gitti.

31' Boey, sağ kanattan topla birlikte çıkmak isterken, Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yusuf, bu müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

26' Galatasaray'da Adekugbe, sol kanatta topla buluşmak üzereyken yerde kaldı ve hakeme baktı. Abdülkadir Bitigen oyunu devam ettirdi.

23' Kerem'in sağ kanattan kullandığı kornerde Alanyaspor savunması topu karşıladı. Ardından tazelenen atakta Rashica'nın ortası Icardi'yi aştı.

17' GOL | Alanyaspor, eşitliği yakaladı. 17. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan, topu ağlara gönderdi.

15' PENALTI | Alanyaspor, penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Yusuf, Boey'un müdahalesiyle yerde kaldı. Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

14' GOL | Galatasaray öne geçti. Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim topu ağlara gönderdi. Ceza sahası içinde boş pozisyonda kalan Abdülkerim topu ağlara gönderdi.

7' Galatasaray yine sağ kanattan gelmek istedi. Milot Rashica sağ kanatta topu oyun alanı içerisinde tutamadı.

4' Galatasaray tehlikeli geldi. Boey, sağ kanattaki Rashica'yı topla buluşturdu. Kosovalı futbolcu, yaya doğru orta yaptı. Mertens, ceza sahası dışına gelen bu topta şutunu çekti ancak Belçikalı futbolcunun vuruşu yavaş kaldı. Runarsson b u topu kontrol etti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.