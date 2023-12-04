Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu şartlarda 1 puan hiç de fena değil'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 04.12.2023 - 09:29

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından 1 puan ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Atilla Gökçe: "Bu maçı Rıza Hoca’nın doktorluğuna bağlayıp iyi bir sonuç beklemek de haksızlık olurdu... Beşiktaş kadrosunda dün itibariyle saydığım 7 sakatla, hastaneye dönmüş takıma tek doktorun yetmeyeceğini biliyoruz.. Yine de canla başla maça ve takımına sahip çıktı Rıza Hoca.

Sağ kanatta Ghezzal’ın yokluğuna alıştık... Rashica yok, Rosier de yok. İş Muleka’ya kalmış... Dün çok gayretliydi. Arkadaşlarıyla yardımlaşarak hücum organizasyonlarında yer aldı.. Sol kanatta da Masuaku yok, Umut Meraş nöbette. Önde de Zaynutdinov vardı. Takımın sağı ve solu derme-çatma olunca, ortada Gedson ve Salih de oyun kuramadılar.. Hadziahmetoviç, savunma önünde arkadaşlarına yardım edemedi.

Duruma ve koşullara bakılırsa başkentten yenilmeden dönüp yeni başkanı 1 puanla kutlamak hiç de fena değil." (Milliyet)

"YENİ YÖNETİME SABIRLAR DİLİYORUM"

Ali Ece: "Beşiktaş forması giyen 11 oyuncudan gol beklentisi 0.09’du. 0.09 kadar düşük ihtimal de olsa kimlerin o performanstan ve hangi pozisyonlarda gol beklediğini gerçekten çok merak ediyorum. Bir transfer sezonunda 15 milyon Avro harcayıp sprinter veya driplingci kanat olmadan sahaya çıkmak akıl almaz bir kadro planlama hatası. O parayı Seçil Erzan’a bile versen geri alma ihtimalin bu kadroyu kurup aynı paraya bu oyuncuları satma ihtimalinden daha fazla. O yüzden yeni yönetime sabırlar diliyorum.

O harcanan paraya rağmen lider stopersiz bir kadro kurmak da büyük futbol akılsızlığı. Yine bu kadar transfer yapıp sahaya kreatif bir lider pasörün, top yönlendiricin olmadan çıkmak da eski yönetimin son 6 aydaki en büyük hatalarından birisi." (Fanatik)

"SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Gültiken: "Beşiktaş açısından skor istediği gibi olmasa da Ankara deplasmanında mücadele, istek ve oyun anlamında reaksiyon ortaya koyduğunu gördük.

Beşiktaş, Jackson Muleka ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile yaratmaya çalıştığı 2 kanat pozisyonuyla beraber kanat beklerinin daha savunmacı oyuncular olmasından dolayı oyunun ilk yarısında planını istediği ölçüde gerçekleştiremedi. Ama ikinci yarıda daha yüksek bir isteği sahaya yansıtmaya çalıştılar.

Chamberlain'in beraberlik golünü atması küçük bir teselli oldu. Sakatlık sürecini atlatan futbolcuların takıma katılmasıyla bazı sorunların daha kolay çözüleceğini düşünüyorum." (Sabah)