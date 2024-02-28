Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 28.02.2024 - 09:48

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gürcan Bilgiç: ''Rize ve Kasımpaşa önde bastılar, Fenerbahçe'yi kilitlediler, çift forvete dönerek oyunu çözdü İsmail Kartal. Benzeri beklenen maça, benzer takım örgüsüyle çıkmak, "gel beni ye" demek aslında. Sonuç; Fenerbahçe dört kupa hedefinden "üçe" geriledi. 10 sezon önce Bodrumspor'a elenen Ersun Yanal "Lig'de kafamız rahat olacak" demişti. Böyle bir hayal kırıklığının belki de Fenerbahçe adına "hayırlı" bir sonucu olur.'' (Fotomaç)

''MAHKUM BİR FENERBAHÇE''

Ercan Güven: ''Evet… Sahaya çıkan Fenerbahçe bile bambaşkaydı Ankara’da! Acizdi… Ankaragücü ise ligdeki kritik yerine karşın tam kadro çıktı kupa maçına. Kazanmak isteyen belliydi. Reçeteli “antifener” taktiği ile önde basarak başladı ev sahibi. Yazı-tura atmaktan farksız Cengiz ile başlamak, Zajc’lı Krunic’li orta sahadan hiç destek alamamak, soğuk Osayi, donuk Bonucci, ters taraftaki Mert ile önde çoğalamayan, top yapamayan mahkum bir Fenerbahçe vardı sahada. Zaten tuhaf bir özelliği var Fenerbahçe’nin. “Şahane” oynayamazsa, rakibi “şahane” oynatıyor! Futbol seyretmek isteyen Ankaragücü’nü izledi. En başta da İsmail Kartal!'' (Milliyet)

''ÇIT KIRILDIM FENERBAHÇE''

İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçeli oyuncular, Ankaragücü'nü resmen diriltti. Rakip canla başla mücadele ederken Fenerbahçeli oyuncular da çıt kırıldım, sahaya bahane bularak birbirlerini saha içinde suçlayarak, darmadağın bir oyunla hak ederek kupaya veda ettiler. Fenerbahçe'de devre arasında transferde yanlış hamleler yapıldığı dün gece ortaya çıktı.'' (Takvim)

''FENERBAHÇE S.O.S VERİYOR''

Ömer Üründül: ''İsmail Kartal'ın yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ne düşünüyor, ne planlıyor futbol mantığıyla bağdaşmıyor. Bir defa bir takımın son haftalardaki ideal dörtlü defans bloğunun hepsinin birden değişmesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Üstelik de ters ayaklı Osayi, hiç başarılı olamayacağı sol bekte... F.Bahçe hem Konferans Ligi hem de Süper Lig için çok ciddi bir S.O.S veriyor. Yıldız oyunculardan Tadic, Dzeko, Szymanski, Krunic ve Cengiz üst düzey fiziki düşüş yaşıyorlar. Fred sakatlıktan döndüğü zaman o da aynı sorunu yaşayacak.'' (Sabah)

''FENERBAHÇE BUNU DÜZELTMELİ''

Oktay Derelioğlu: ''İkinci yarıda Fenerbahçe bastırdı ancak cılız ataklar gerçekleştirdi. 2-0'lık skorun üstüne yatan Ankaragücü, ilk yarıdaki performansıyla turu geçmeyi başardı. İsmail Kartal'ın oyuna müdahaleleri işe yaramadı. Sarı- Lacivertli takımın bu karşılaşmayı bir an evvel unutup ligdeki Hatayspor maçına hemen konsantre olması gerekiyor. Fenerbahçe son haftalarda çok formsuz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.'' (Takvim)