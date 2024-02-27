Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:45

Güncelleme: 27.02.2024 - 22:45

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-0 kazanırken golleri; 10. dakikada Olimpiu Morutan, 33. dakikada Tasos Chatzigiovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda eden taraf oldu.

Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.