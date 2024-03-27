Spor yazarları Avusturya - Türkiye maçını yorumladı: 'Atanı da yok, tutanı da yok'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:15

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:15

A Milli Takım, hazırlık maçında Avusturya'ya karşı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "180 dakikada santrfor rolünde Enes, Yusuf, Kenan ve Barış’ı denedik. 2 maçta 1 gol attık, o da penaltı dan. Montella’ya soruyorum: Elimizdeki santrfor havuzu çok mu iyiydi ki Semih Kılıçsoy’a ihtiyaç duymadık? Demirspor’la başarı yakaladığı santrforsuz model Adana’da kaldı artık. Montella’nın içinden Demirspor mantalitesini söküp, Türk pasaportu taşıyan en iyi futbolcularla çıkması lazım sahaya." (Hürriyet)

"ATAN VE TUTAN YOK"

Levent Tüzemen: "Türk Milli Takımı'nın maalesef atanı da yok, tutanı da yok. Montella buna çözüm üretemezse Almanya'da hayal kırıklığı yaşarız. Kaleci Mert fazla top sektirmesine rağmen kötünün iyisi gibi görünüyor. Uğurcan hem formsuz hem de güvensiz. Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi. İki maçta da iyi oynar gibi göründük ama aslında telaşlı ve uyumsuzduk, final paslarında golcü olmadığı için verimsiz kaldık." (Sabah)

Mehmet Özdilek: "Ofansif tarafını yapamadık ama savunma tarafını da yapamadık. Bir önceki maçta takım savunmasını doğru yaptık, ofansif anlamda gelişmemiz lazım diyorduk. Bugün itibariyle iki tarafı doğru yapamadık. Belki 1-2 oyuncu iyiydi. Hakan'ı orta sahada tek görmemiz performans olarak onu çok ciddi derecede yordu. Onun haricinde ilk devrede Kenan hareketliydi. Oyuna girdikten sonra da Barış hücumda hareketliydi."

"SINIFI GEÇEMEDİK"

Ogün Temizkanoğlu: ""Bu 11'in Avrupa Şampiyonası için yeterli olmadığını gördük. Özellikle ikinci dakikada yediğimiz golden sonra oyun hakimiyeti 1-1'i bulana kadar bize geçti. O dakikaya kadar istediğimiz oyunu oynadık. Skordan bağımsız olarak konuşuyorum. 6-1 ağır bir yenilgi ama oyun olarak da sınıfta kaldık. Geçemedik sınıfı."

İlker Yağcıoğlu: "Özellikle Kenan'la Avusturya kalesinde ciddi tehlikeler yarattık ve kaptanla beraberliği yakaladık. Devrenin sonunda gelen gol moralimizi bozdu. bir de buna ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol eklenince oyuna havlu atmış olduk. Bu da bize şunu gösterdi; milli takımımız tecrübe yönünden oldukça eksik. Bu anlarda Çalhanoğlu hariç takımı toparlamaya çalışan ve oyunda kalmaya çalışan kimse yoktu. Zaten kaptan ve ilk devre Kenan tatkımın en iyileriydi. Diğerleri maalesef beklentilerin uzağında kaldı." (Takvim)