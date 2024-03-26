A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oldu!
Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda geçerek EURO2024 bileti aldı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu.
EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.
Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN SON RAKİBİ OLDU
Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.
Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.
Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.
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