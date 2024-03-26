A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oldu!

Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda geçerek EURO2024 bileti aldı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 22:50
A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oldu!
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EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN SON RAKİBİ OLDU

Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.


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