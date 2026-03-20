Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Böyle bir galibiyet derbi öncesi mesajdır'

Spor yazarları, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

'UMUYORUZ Kİ ORKUN’UN BU SÜPER FORMU MİLLİ TAKIMIMIZA DA YANSIR'

Uğur Meleke: "Ligin bu haftalarında hedefi olan takımlarla oynamak kolay değil. Kasımpaşa ligde yaşam savaşı veriyor, dün de belki çok üretken değillerdi ama büyük bir mücadele ortaya koydular. Beşiktaş, bu Kasımpaşa’ya penaltı dışında pozisyon vermedi fakat süre olarak daha fazla oyun üstünlüğü oluşturmalı. Daha yoğun bir pres, daha fazla atak devamlılığı ve topa daha fazla sahip olan bir Beşiktaş bu tip maçlarda olmalı. Siyah beyazlılar, dün Orkun ile fark yarattı ve galibiyete ulaştı. Umuyoruz ki Orkun’un bu süper formu milli takımımıza da yansır." (Hürriyet)

'ORKUN KÖKÇÜ TAM BİR MAESTRO'

Bilal Meşe: "Beynimize kazınan bir oyuncu var Kartal’da... Kaptan Orkun Kökçü, benzetme yerindeyse tam bir maestro! Atıyor, attırıyor, maşallahı var. Oh’a yaptığı asist cetvelle çizilmiş gibiydi... Murillo’nun asistinde topu kalecinin üzerinden aşırtması muhteşem ötesiydi. Kaptan sahanın her yerindeydi, sıkışan oyunu açtı, ofansa destek verdi. Ona verilen ücret anasının ak sütü gibi helal olsun. Kartal, bu yarıda rakibin hızlı geçişleri ve presi nedeniyle vites büyütemedi, yani gerçek temposunu ortaya koyamadı, sıkıntı çekti." (Milliyet)

'DERBİ ÖNCESİ MESAJDIR'

Murat Özbostan: "Derbi öncesi böyle bir galibiyet, sadece üç puan değildir. Bu, bir mesajdır! Beşiktaş sahaya çıktı ve özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla "ben hazırım" dedi. Bu mesajın en net, en güçlü imzası ise Orkun Kökçü'den geldi. Modern futbolda bir orta sahadan beklenen her şeyi yaptı, gol attı, asist yaptı, oyunu yönetti, temposunu belirledi. Ama bunların ötesinde, liderlik yaptı, takımı sırtladı. Orkun'un performansını sadece istatistiklerle anlatmak eksik kalır. Gol katkısı, kilit pas sayısı, şut istatistikleri… Hepsi bir orta saha oyuncusu için sıra dışı seviyede." (Sabah)

'ZOR DA OLSA MAÇI KAZANMAYI BİLDİ'

Cem Dizdar: "Beşiktaş iki golün avantajıyla ikinci devre hiçbir şey yapmaz ya da yapamazken Kasımpaşa önce topu aldı sonra penaltıdan golü attı ardından baskıyı kurdu. 70’lerin sonuna kadar olan biteni öylece izleyen Beşiktaş öne çıkan Kasımpaşa’nın boşluklarına hücum etmeye başlayınca 80’den sonra oyuna yeniden dahil olup dengeyi buldu. Yine de devre arasında takımının yarısını değiştiren Beşiktaş oyunda ciddi bir üstünlük kuramadı ancak en azından 75 sonrası tehlikeyi kalesinden uzak tutarak zor da olsa maçı kazanmayı bildi." (Fanatik)