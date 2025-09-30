Spor yazarları Beşiktaş-Kocaelispor maçını yorumladı: 'Bu oyun derbiye yetmez'

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Mustafa Çulcu: "Beşiktaş, erteleme maçında elde ettiği farklı galibiyet ve moralle kendi seyircisi önünde daha özgüvenliydi ve oyuna çok iyi başladı. Kocaelispor'un ikinci yarı futbolu dirençliydi ama Beşiktaş galibiyet serisini devam ettirdi. Ali Şansalan, Beşiktaş'ın ilk golünde ikili mücadelede, oyunu oynatması ve ikinci golde kalecinin topu ceza alanı dışında elle temasına rağmen, risk alıp oyunu devam ettirmesi, gole prim tanıması ve sonra kaleciye sarı kart göstermesi başarılıydı. Ancak takımlara farklı oyunculara sinirli davranması, bir takımın oyuncularını tabir yerindeyse fırçalaması, 'kart gösteririm' diye tehditkar beden dili kullanması, diğerine babacan ve sempati ile yaklaşımı kabul edilemez. Hakem maça iyi başladı, sonra klasik Ali Şansalan'a döndü. Tempo yükselince ayak uyduramadı." (FotoMaç)

"ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU"

Sinan Vardar: "Beşiktaş, maça adeta kasırga gibi başladı. Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un açık futbol oynama isteği Beşiktaş'ın en çok arzu ettiği şeydi. SiyahBeyazlılar, Rafa Silva ve Cerny'in akıl dolu golleriyle tribünleri coşturdu ve adeta derbiye odaklanmaya başladı. Kazanılan 3 puan, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük moral oldu. Beşiktaş son iki haftada aldığı kritik galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak oldu. Galatasaray deplasmanında 3 puan gelirse, işte o zaman; Beşiktaş bir anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur." (FotoMaç)

Ali Gültiken: "Beşiktaş camiasının çok uzun zamandır özlediği bir oyun başlangıcı oldu… Agresif, rakip kaleye giden, pozisyon bulan, goller üreten bir Beşiktaş izledik… Ama yalnızca 10 dakika sürdü. Sonrasını nereye koyacağız onu da bilemiyoruz… Rakip, iki gol yedikten sonra oyundan düşmüş, kolu kanadı kırılmış yani üstüne gitsen farkı çok daha artırabileceğin bir oyun süreci var, fakat bunu elinin tersiyle itip, rakibini oyuna ortak etmek Beşiktaş'ı oyunun son dakikasına kadar zorladı. Galatasaray derbisi öncesinde bu 3 puan, oyun ne olursa olsun altın değerinde. Zirve yarışı için oyunlar farklı hale gelebilir ama her zaman aslolan üç puandır." (Sabah)

"SERGEN HOCADA TIK YOK"

Turgay Demir: "Bildiğin fırtına gibi başladı Beşiktaş, önde bastı, iki gol attı... Bu sırada henüz maçın ilk on dakikası oynanmıştı sanırım Sergen hoca maç bitti zannedip gitti!.. Abraham tel tel dökülüyor, sağdaki Cerny dolaşıyor, soldaki Toure masal gibi, bir var, bir yok... Yani takım üç kişi eksik aslında ve kulübede herkes seyrediyor. Hoca orada olsa kesin müdahale ederdi, o bakımdan gittiğini düşünüyorum!.. Ligin en zayıf ekiplerinden Kocaelispor alıyor sazı eline, otuz pas yapıyor, araya oynuyor, baskı kuruyor, şut atıyor... Yani gol, geldim, geliyorum diye bas bas bağırıyor ama Sergen hocada tık yok... Önümüzdeki maç derbi ve Beşiktaş Abraham gibi bir santraforu var! Ne diyelim Allah kolaylık versin..." (FotoMaç)

Kemal Belgin: "Bizim ligde şöhretli ev sahibinin ağırladığı hele hele ligin yeni çıkmış bir takımıyla oynadığı maç büyük bir çoğunluğun beklediği biçimde farklı biterdi. Ama Beşiktaş ile Kocaelispor’un oynadığı dünkü maç, uzun zamandır bu kadar ortada ve çekişmeli bir fotoğraf vermemişti. Beşiktaş’ın erken goller hiçbir dakika konuk takım Kocaelispor’u oyundan soğutmadı. Tabi ki Beşiktaş’ı da nasıl olsa kazandık gibi bir rehavete getirmedi. Tabi ki ligin eski takımı Kocaelispor en üst seviyede bir derece için terlemiyor ama Selçuk Hoca bayağı iyi, organze bir takım kurmuş. Sergen Yalçın’a gelince, e tabi ki kendi klasında bir oyuncu olmamasına rağmen takım oyunu üzerinde yoğunlaştırdığı bir ekip teşkil etmiş." (Türkiye)

"BU OYUN O MAÇA YETMEZ"

Levent Tüzemen: "Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı resmen yeniden düzenliyor. Futbolda "Kadro istikrarı" çok önemlidir. Sergen Hoca oyuncuların birlikte oynama alışkanlığını kazanması için kadro istikrarına önem veriyor. Beşiktaş akıllı oynadı, golleri bulduktan sonra coşkusunu kaybetmedi, enerjisini gücüne göre kullandı ve kaliteli ayakları sayesinde galibiyet serisi yakaladı."

Kartal Yiğit: "Özellikle büyük takımlar için "buhran" dolu günleri atlatmak adına zayıf rakiplerle oynayıp üst üste kazanmak önemli bir moral avantajıdır. Beşiktaş da bu takımlardan biri. Sergen Yalçın'ın gelişiyle kimlik arayışında olan Siyah- Beyazlılar, Kayseri'nin ardından Kocaelispor'u da rahat geçip derbiye moralli çıkmak istedi. Beşiktaş iki maçta 6 puan ile derin bir nefes aldı. Şimdi gözler derbide. Tekrar söylüyorum bu oyun o maça yetmez! Ancak farklı olacağını da düşünüyorum." (Takvim)

"BEŞİKTAŞ DOĞRU BİR KARARLA SAHAYA ÇIKTI"

Fatih Doğan: "Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kayseri galibiyetinin etkisiyle de olabilir evinde radikal ve bir o kadar da doğru kararla sahaya çıktı. Beşiktaş ilk 20 dakika ve son 5 dakikadaki 25 dakikalık tempolu oyununu maçın tamamına yaymalı. O zaman rakiplerine hem korku verir hem de hata yaptırır. Beşiktaş'ın coşkusunu daha çok birlikte yaşama alışkanlığına ihtiyacı var." (Sabah)