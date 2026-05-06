Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Sergen Yalçın, Beşiktaş için bir illüzyondu'

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Konyaspor'a 90+8'de yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ’IN ONCA EMEĞİNİ BOŞA ÇIKARIYOR'

Gülengül Altınsay: "Beşiktaş topa ve oyuna hâkim. Ama yeterli tempo yok. Bu da rakip ceza alanına daha çabuk ve etkili girmeyi engelliyor. Ayrıca kritik noktalarda top kayıpları sorun. Bu arada Konyalı Adil oyunun başında Oh’u önce sözle kışkırtıyor. Sonra arkadan tekmeliyor. Hakemden uyarı alıyor! Yine Adil’in 21’de Asllani’ye ceza alanındaki faulü de penaltı tartışmalı. Beşiktaş 2. yarı ritmini artırıyor. Bol bol şut, bol bol korner atıyor; ama etkisiz. Kaçan net gol pozisyonu yok. Buna karşın Konya’nın kaleyi bulan bir topu bile yok. Sadece Beşiktaş’ı karşılıyor. Kontraatak arıyor. Maç tam uzatmaya giderken savunma arkasına atılan bir topla Konya penaltı kazanıyor ve Beşiktaş’ın onca emeğini boşa çıkarıyor." (Cumhuriyet)

'BEŞİKTAŞ'IN İYİ BİR SANTRFORU YOK'

Bülent Timurlenk: "Çeyrek finalde uzatmalara giden maçta Fenerbahçe'den 25 hücum yiyip, kalesini gole kapatıp tek golle yarı finale çıkan Konya'nın, ligde hem Galatasaray hem de Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çelme taktığını ve yendiğini hatırlayalım... Beşiktaş ligde rakibini iki maçta da devirmişti. Alanya'yı yenerken oynanan futbol Antep deplasmanında yarı finali düşünüp asları yedek bırakmak, iştahlı bir takım ama kanat organizasyonları olmayınca ilk yarıda 5 hücumda isabetli şut yokken sadece direkte patlayan bir top. Tabela değişmedikçe Konya canlı kalan bir takım. Oyundan hiç kopmadılar. Beşiktaş'ın kupaya veda ederken rakip kaleye 90 dakikada sadece bir isabetli şut çektiğinin altını çizelim. Orkun Kökçü'nün liderliği, pas kalitesi tartışılmaz ancak onun dağıttığı topları hercai bir şekilde harcayan takım arkadaşları var. Fenerbahçe'nin eksiği olan iyi bir santrfor Beşiktaş'ta da yok. İlhan Palut hem kariyeri açısından hem de Konya için çok önemli bir işe imza attı. Sergen Yalçın'ın penaltı golünün ardından yanındaki Serkan Reçber'le olan üzgün ama aynı zamanda panik dolu bakışları belki de bir yolun sonunu işaret ediyor. Avrupa Ligi bileti önemliydi. Beşiktaş camiasının hayallerini ve hedeflerini Konferans Kupası kesmez. Finalin Konya-Trabzon olmasını bekliyorum. Fatih Tekke'nin, Konya'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa maçlarını birden fazla izleyeceği kesin." (Sabah)

'SERGEN YALÇIN VE EKİBİ FORMAYI YEDİ, BİTİRDİ'

Orhan Yıldırım: "Avrupa’da yok. Ligde yok. Geriye tek hedef kalmıştı: Kupa. Onu da, Sergen hoca ikram etti. Öylesine kritik maça takımı motive edememiş. Sezon bitti sistem yok. İskelet kadro yok. Ara dönemde alınan oyuncuların performansı ilginç. Hepsi zirveden sıfıra indiler. Kendi evinde Beşiktaş kupaya öyle veda edemez. Etmemeli. Şunu da belirtelim. Takım çıkar yüreğini ortaya koyar. Futbol bu kaybeder anlarız. Maalesef Sergen Yalçın ve ekibi formayı yedi, bitirdi! Maçlar kazanılır kaybedilir. Ama kötü futbol!

İstenmeyen sonuçlar alışkanlık haline geldi. Taraftarın haklı tepkisi dışında isyan eden yok. Orkun böyle gecede ortaya çıkacaksın. Oh, boş kaleye kafayı vuramadın. Toure piyasada yoksun. Rıdvan, Allah aşkına bir topu takım arkadaşlarına ver. Gerisini zaten boşver. Sergen hoca da maçı sadece izledi. Tek doğrusu vardı büyük kurtarıcısı Cengiz’i oynatmadı! Kayıp sezon. Başkan Adalı ve ekibi iyi niyetli. Ama bu kesinlikle yeterli değil. Eğer hoca kendi hala bırakmıyor ise bıraktıracaksın. Yeni sezonun kazanılması bu hamleye bağlı. Yalçın ve ekibi ile Kartal, artık uçamaz. Konyaspor, sakin kaldı. Gücünü akıllı kullandı. Tartışmalı da olsa uzatmada penaltıdan turu geçti. Altın tepside sunulan ikramı geri çevirmedi." (Fanatik)

'SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR İLLÜZYONDU'

Fatih Doğan: "Önce Beşiktaş adına durum tespiti yapalım. Siyah-beyazlı taraftar ve camia aralık ayında takım lige havlu attığı için Ahmet Nur Çebi'yi gönderdi. Daha sonra Beşiktaş'ı aralık ayında yarışı bırakan takım olmaktan kurtaracağız diyerek yola çıkan Hasan Arat'ı yıprattı, görevi bırakmasıyla 1 yılı doldurmadan başkanlığa veda etti. Serdal Adalı geldiğinde ocak ayına yine umutsuzlukla girilmişti, bir iki transfer dönemiyle aralık ayında havlu atma sendromuna son verme vaadiyle geldi. Güven, zaman istedi ve Solskjaer'i gönderip takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Çebi, "Benim 1 şampiyonluğum ve bir kupam var'' diyerek teselli bulabilir. 11 ay başkanlık yapan Arat, "Şampiyonluğum yok ama bir Süper Kupam var'' diyerek kendini dillendirebilir. Ancak Adalı yönetimi, Sergen Yalçın'ın geldiği süre zarfında vadettikleri birçok hedefi pas geçti.

Yalçın televizyondayken üst perdeden konuştu. Solskjaer ve Bronckhorst'a, "Beşiktaş'ın büyüklüğünden haberleri yok" diye dem vurup yol gösterdi. Anlamlı bir nasihat vardır. 'Büyük lokma ye ama büyük konuşma' diye. Gelinen noktada işin acı tarafı; gelişen bir futbol da yok. Aralık ayında havlu atılan bir lig yarışı, Avrupa'ya erken veda, Türkiye Kupası'nda Konya'ya eleniş... Transfer istediler. İki transfer dönemi geçti. Sergen Yalçın'ın döneminde 57 milyon Euro'luk takviye yapıldı. Sonuç; tabela ortada. Dün tribünler üzüntüsünün yansımasını maç bitimi istifa sesleriyle haykırdı. Sergen Yalçın, Beşiktaş için bir illüzyondu ve bu gösteri dün Dolmabahçe'de kötü sonla bitti. Takımın gerçekçi olmayan hayallere değil doğru adımlara ihtiyacı var." (Sabah)