Spor yazarları Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasını değerlendirdi: 'Solskjaer'in Beşiktaş’a hiçbir katkısı yok'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

'İŞ MUCİZELERE KALIYOR'

Gülengül Altınsay: "Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor. Hem de en fazla şansa ihtiyaç duyduğu maçta. Çünkü Siyah-Beyazlıların yeni transferleriyle kısa sürede uyum yakalayabilmesi olası değil. Shakhtar ise çok uyumlu bir takım. Nitekim Santana’yı durduramayınca; 1 gol, 1 asistle skor 2-0 oluyor. Acilen Juresek’in önünün kapanması gerek derken Orkun oraya, Gedson ortaya çekiliyor. Kazanılan penaltı ve golle Beşiktaş biraz moralleniyor. Aslında rakibi savunmaya zorlamak gerek ama SiyahBeyazlılar kanatlar çalışmayınca hep göbekten ilerliyor, bütünlük sağlanamıyor. Biz Kartal’dan gol beklerken yine Santana’nın asistiyle skor 3-1 oluyor. Sonra karşılıklı goller ve skor: 2-4. Yani iş mucizelere kalıyor…" (Cumhuriyet)

'SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞA HİÇBİR KATKISI YOK'

Güntekin Onay: "Ne fiziksel olarak ne de saha içi organizasyonu bakımından Norveçli teknik adamın Beşiktaş’a hiçbir katkısı yok. Beşiktaş çok daha agresif, iddialı ve alan daraltan prese dayalı bir futbol oynamalı. Beşiktaş’ın teknik direktörü de bu takımın misyonuna ve hedeflerine paralel bir mantalite ile hareket etmeli. Her daim Beşiktaş’ın gurur kaynağı olan taraftarı dahi dün takım gibi sınıfta kaldı." (Hürriyet)

'SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK FAZLA ZAMAN YOK'

Ali Gültiken: "Solskjaer'in, orta alanda Orkun-Gedson-Rafa birlikteliğinin çözümünü bulması gerekiyor. Futbol takım oyunu ve bütünlük istiyor. Fakat bunun için de bel kemiği oluşturan orta sahanın işler hale gelmesi gerekiyor. Dün Shakhtar karşısında orta alanın bu kadar rahat geçildiği boşluğu, Beşiktaş rakiplerine bir daha vermemeli. Bu maçtan elbette çıkarılacak çok ders var. Bunları çözmek için de çok fazla zaman yok." (Sabah)

'BU FUTBOLLA NE TURU GEÇEBİLİR NE DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİR'

Serkan Akcan: "Abraham, Orkun, Rafa gibi kaliteli oyuncular kadro seviyesini bir noktaya kadar çekebilir. Geçen yıl Abraham yoktu ama Immobile vardı Orkun yoktu onun yerine daha vasatları vardı. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan sağ bek, stoper, altı numara, sol forvet planlaması yapılmalı. Doğru analiz için belki biraz daha beklenmeli ama sol bek Jurasek’in, Masuaku’dan fazlasını görmedik. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve Beşiktaş’ın zayıf halkaları bir tane değil maalesef. Kadrodaki bunca probleme ilaveten Solskjaer Beşiktaş için doğru antrenör mü tartışması da yapılmalı? Beşiktaş bu futbolla ne turu geçebilir ne de ligde şampiyonluk mücadelesi verebilir." (Fanatik)