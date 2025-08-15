Spor yazarları Beşiktaş - St. Patrick's maçını yorumladı: 'Bu takım ne çalışıyor?'

Spor yazarları, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş'ın sahasında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ HALA GÜN GİBİ ORTADA'

Adnan Dinçer: "Beşiktaş dün 4. resmi maçına çıktı ve bunların tümü Avrupa kupasındaydı. Ancak Siyah-Beyazlıların ne oynadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Shakhtar karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Kartal, kendisinden kalite açısından daha zayıf St. Patricks önünde iki maçta da savunma hatalarıyla sahadaydı. 4-1 kazandığı maçın rövanşında taraftarının önünde 2-0 geriye düşen Beşiktaş’a uyarıyı tribünler tezahüratlarla yaptı: “Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!”. Nitekim bu sözler hem Solskjaer’i hem takımı etkiledi ki 2-0 mağlubiyetten 3-2’lik galibiyet ve tur geldi. Ama Beşiktaş’ın eksikleri hâlâ gün gibi ortada... Sağ bek, sol açık, sağ açık, stoper, merkez orta saha, 2. forvet... Bu kadar mevkiye iyi seviyede oyuncu bulmak kolay olmayacaktır ancak Siyah-Beyazlıların bir sezonu daha kaybetmeye tahammülü yok!" (Cumhuriyet)

'BU TAKIM NE ÇALIŞIYOR?'

Güntekin Onay: "Beşiktaş, son yılların en gamsız, vurdumduymaz ilk yarısını oynadı dün akşam. Futbol rakiple oynanan bir oyun ve kabul etmek gerekir ki İrlanda temsilcisi her hattıyla çok zayıf bir takım. Böyle bir rakip karşısında iç sahada 2-0 geriye düşmenin izahı yok. Ole Gunnar Solskjaer’e sormak gerekiyor:

Bu takım neden pres yapmıyor?

Bu takımda neden savunma arkası ve arasına kimse koşu yapmıyor?

Bu takım neden bu kadar temposuz ve yavaş futbol oynuyor?

Bu takım neden duran toplarda hiç etkili değil?

Gerçekten Ole hoca, bu takım ne çalışıyor? Fiziksel olarak da Beşiktaş’ın sanki ayağında pranga var. Dün Joao Mario oyuna girdikten sonra artan bir kalite İrlanda temsilcisini yenmek için yeterli oldu." (Hürriyet)

'FUTBOLDA OYUNU VE SKORU RAKİPLERİNİZ DEĞİL KENDİ OYUNUNUZ BELİRLER'

Ali Gültiken: "Futbolda oyunu ve skoru rakipleriniz değil kendi oyununuz belirler. Futbol hiçbir zaman boşluk kaldırmıyor. Dün akşam St.Patrick's karşısında olduğu gibi zor durumlara düşebilirsiniz. En ciddiye almadığınız rakipler bile gelir karizmanızı çizer. Beşiktaşlı oyuncular uzun süredir taraftar ve camiasını germeyi tercih ediyor. İkinci yarı işi ciddiye alınca olması gerektiği gibi tablo da değişti. Buna kulübeden gelen oyuncuların katkısı var gibi görünse de gerçek sebep takımın ciddiyetin farkına varıp işlerinin başına dönmeleriydi. Jurasek şu ana kadar ki performansıyla ciddi endişe yaratıyor. Orkun'un top kullanma kabiliyeti yüksek ama bunu Beşiktaş'ın tempo yükselten oyuncusu durumuna gelerek ortaya koymalı." (Sabah)

'BEŞİKTAŞ KÖY TAKIMI HOCALARININ ELİNDE OYUNCAK OLDU'

Turgay Demir: "Koca Beşiktaş son beş yılda, Bronckhorst, İsmael, Önder Karaveli, Santos, Solskjaer derken köy takımı hocalarının elinde oyuncak oldu... 40 yıllık tecrübeyle her dönemde, her başkanı en net şekilde uyardım... Tigana, Schuster, Bilic dönemlerini hatırlattım... "Köy görünüyor çünkü takımın başında köylü var" dedim... "Gönderin Neron'u kurtarın Roma'yı" demekten dilimde tüy bitti... Karaveli kurtarıcıydı... İsmael yeni Milne olacaktı.. Santos ise bir anlamda yeni Del Bosque olabilirdi... Sonrası malum, evli evine, köylüler köylerine döndüler!.. En son sevgili Orhan Yıldırım'ın düğününde sevgili Serdal Adalı'ya, "Bu hoca seni de, Beşiktaş'ı da yakacak!" dedim... Tıpkı kendisinden öncekiler gibi Serdal Başkan'ı da, uyarıları kulak arkası eder gördüm... Kendi düşen ağlamaz.. Düşen diyorum çünkü korkarım bu Solskjaer ile Beşiktaş ancak ligde kalmaya oynar... Bu satırlar son uyarılarımdı bu uyarının da dikkate alınmayacağını bilerek artık ben de Solskjaer'e destek vermeye başlıyorum!.." (Fotomaç)