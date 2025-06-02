Spor yazarları Bodrum FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Semih Kılıçsoy'a veda edilmeli'

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yendi. Spor yazarları Bodrum FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"KEŞKE TÜM SEZON BÖYLE OLSALARDI"

Ali Gültiken: "Mustafa'nın öne çıkmış olması, iki gole imzasını atması kazanmak kadar değerliydi. Genç oyuncuların aldıkları şansları doğru değerlendirmeleri hem onlara hem de camialarına kazandırıyor. Mustafa'nın yeteneğiyle ortaya çıkardığı beklenti, taraftarların gözünde de karşılıksız kalmayacaktır. Önümüzdeki sezona da taşıyabileceği güzel bir tat bıraktı. Mustafa ile beraber Rafa'nın da Fernandes'in de Mario'nun da işini ciddiye aldıklarını gördük ama tüm bunlar sezon finaline yetmedi. Herkes bu maçın ciddiyetinin farkında olarak görevini yaptı diyebiliriz. Keşke bütün sezon aynı performansı izleyebilseydik." (Sabah)

"SEMİH KILIÇSOY'A VEDA EDİLMELİ"

Gökmen Özcan: "Sezona, Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray zaferiyle başlayan Beşiktaş, görkemli açılışın ardından buruk bir kapanışa imza attı. Kara Kartal, dün akşam Bodrumspor'u deplasmanda 4-0 yense de Samsun'da son saniyelerde gelen gollerin ardından 'mağluptur bu yolda galip' oldu!

Eğer Beşiktaş, yeni sezonda gerçekten Süper Lig şampiyonluğu için yarışmak istiyorsa ilk 11'e 4 üstün özellikli oyuncu kazandırılmalı. Gidecekler de göz önünde bulundurulduğunda Kara Kartal'ın toplamda 8-9 transfere ihtiyacı var.

Beşiktaş formasıyla 2023-24 sezonunda önemli bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, geride bıraktığımız 2024-25'te ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Ümraniye'deki güç savaşlarından etkilenen isimler arasında yer alan Semih, düzenli süre alamayınca oyun temposunu kaybetti ve düşüşte bir sezon geçirdi. Ligin son mücadelesinde dün akşam sadece 18 dakika süre alabilen Semih'le veda zamanı geldi. Ciro Immobile'yle beraber Semih Kılıçsoy'un da yeni sezon öncesinde satılması iki taraf için de en doğru çözüm olur." (Fanatik)

"KANGREN OLAN NOKTALARA NEŞTER ŞART"

Fatih Doğan: "Beşiktaş şu ligde 3. bile olamıyorsa, kaybettiği maçlara ve puanlara bakmalı. Çözüm yolu net.

1-Kulüpte yıllar içinde reflekslerini kaybetmiş, işlemeyen ve hatta kangren olan noktalara neşter vurularak "Atıl yapı" ortadan kaldırılmalı.

2- Hemen ardından takımdaki vasatlığı ortadan kaldıracak operasyon gerçekleştirilip gerekli takviyeler yapılmalı…

3- Camiadaki iki yüzlü duruş, takım ve kulüp personeli gibi gözden geçirilip yükseliş dönemi başlatılmalı…" (Sabah)

"ÇOK ŞÜKÜR"

Turgay Demir: "Kötü ve ağır hakemleriyle dolu sezon sona erdi çok şükür..Beşiktaş son anda tutunmaya çalıştığı üçüncülük hedefine de, Samsunspor'un uzatmanın son iki dakikasında attığı iki gol nedeniyle ulaşamadı.

Son maç Bodrum deplasmanında farklı kazandı Kartal ama istatistik dışında pek bir önemi yoktu. Genç Mustafa Hekimoğlu'nun iki gol atması sevindiriciydi hepsi bu. Beşiktaşlılar'ın hemen unutmak isteyecekleri bir sezon oldu vesselam.

Şimdi transfer dönemi başlıyor ve geride kalan sezon iyi bir golcüsü olmadığı için büyük sıkıntılar yaşayan Kartal bu eksikliğini gerçek bir golcüyle giderebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Umarım Başkan Serdal Adalı, herkesin futbol alimi (!) olduğu sosyal medyanın akıntısına kapılmaz ve golcü konusuna odaklanır. (Fotomaç)



