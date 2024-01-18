Spor yazarları Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı: 'Gözünü Atina'daki finale dikebilir'

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:50

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: Krunic’in asisti dışında kendini çok hissettirdiği bir maç olmadı ama doğal. Szymanski ve Fred’li bir yapıda iki çabuk oyuncuyla farkını gösterecektir. Maçın sonunda onu stoper, Bartuğ’u sağ bek görme şansımız da oldu. Sarı lacivertliler, ciddi rotasyona rağmen bireysel becerisiyle büyük fark yaratmayı başarıyor. İsmail Kartal, bu rotasyon lüksü ve takviyelerle Konferans Ligi’nde gözünü Atina’daki finale dikebilir. (Hürriyet)

"MÜTHİŞ KONSANTRASYON"

Bülent Timurlenk: Gözler elbette yeni transferler Bonucci ve Krunic'teydi. F.Bahçe için ara transferde bu isimler adeta kış lastiğine geçmek gibi... Bonucci'nin profesyonelliği örnek alınmalı. Kolay bir rakip karşısında bile müthiş konsantrasyon ve önemli silahı uzun toplarıyla sahadaydı.

Krunic'in maç eksiği var. Temposunu yükselttiği takdirde İsmail ile arasındaki tecrübe farkını ve oyunu okuma avantajını ortaya koyar. Emre Mor'u top ayağındayken izlemek keyif ama frekansı bir türlü tutmayan paslarıyla bir de valizi toplama telaşındaydı. Her çiçek her pencerede açmıyor vakası işte.

"Dzeko gibi golcünün yedeği Batshuayi olmalı"nın pratiği, Kartal'ın en büyük lüksü. Avrupa sınavlarının ardından Belçikalı, 4 golle aynı tabelayı yapmış Cengiz Ünder'in yanına ismini yazdırdı. Nefis gole imza atan Lincoln'ün kalitesiyle bu takımda kalması lazım. Sadece sol bek olarak değil elbette… (Sabah)

"BÜYÜK BİR TOLERANSLA SAHADAYDILAR"

Gürcan Bilgiç: Ligde makine gibi çalışan takım, taraftar desteğini ve güvenini kazandığı ortamda; uzun süre sonra vitrine çıkacaklar, bulabilecekleri en güler yüzlü tribünler önündeydi. Hata yapsalar da alkışlanacakları bir statta, büyük bir tolerans aralığında sahaya çıktılar.

Gözler elbette Krunic'in üstündeydi. Uzun süredir beklenen "altı numara", zorluk derecesi düşük maçta formasıyla ve Kadıköy gecesiyle tanıştı. Yanında genç Bartuğ da vardı. Arkalarındaki Bonucci'den, önlerindeki Mert Hakan'dan da maksimum yardımı aldılar. İlginçtir Bartuğ daha çok sorumluluk aldı, Krunic ikinci bölgenin boşluklarını kontrol altına alıp, pas köprüsü olmayı tercih etti. Antrenmanlarda adından çokça söz ettirirken, maçta ne vereceği bilinmiyordu Lincoln'ün. Roberto Carlos golü attı; sıfırdan vurarak. Aslında maçı bitiren ikinci golün de asisti geldi aynı ayaktan.(Sabah)