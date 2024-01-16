Fenerbahçe Opet 6'da 6 yaptı: CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı!

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında kendi evinde ağırladığı Grot Budowlani'yi 3-0 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:02
Fenerbahçe Opet 6'da 6 yaptı: CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubu lider tamamlayarak çeyrek final biletini aldı. Fenerbahçe Opet, 6 karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazanarak rakiplerine set vermedi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Viktor Alex Goncalves (Portekiz)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, De Souza, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Germen, Meliha Diken)

Grot Budowlani: Mitrovic, Rozynska, Sobiczewska, Kukulska, Pol, Wlinska (Lysiak, May, Lozowska)

Setler: 25-20, 25-19, 25-17

Süre: 71 dakika (21, 27, 23)


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