Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Önlem almazsa kazalar olur'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:48

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:48

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Şu bir gerçek ki elinizde lider karakterli Dzeko’nuz ve şapkadan tavşan çıkaran yetenekte Szymanski’niz varsa kalite kendini hissettiriyor. Dzeko, 45+1’de 1-1 yapan golü atıp takımını ateşledi. İrfan Can Kahveci çok çalışıyor, sezona iyi başladı yine golünü attı. Fred ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatladı. Ferdi sakatlıktan döndü, eski formundan uzaktı ama toparlanacaktır. Bu kadar yoğun maç trafiğinde İsmail Kartal, her oyuncusundan en yüksek verimi almaya çalışıyor ama savunmanın merkezinde soru işaretleri var diyebilirim. Becao ile Serdar Aziz pek uyumlu görünmediler, ilerleyen maçlarda tehlike oluşturabilir." (Cumhuriyet)

"ASKERLER VS. GENERALLER"

Uğur Meleke: "Futbolun basit kaidelerinden biri şu: Oyuncu kaliteniz ne kadar yüksek olursa olsun, koşmak-mücadele etmek zorundasınız. Dün gündüz seansında Kadıköy’de oynanan müsabakanın ilk bir saatinin özeti, “askerler vs generaller” idi. Asker Antalyalılar çok koştular, önde bastılar. İştahlıydılar, organizeydiler, kolektif bir bilinçle savaştılar. Antalyaspor’un Kadıköy’deki bu stratejisinin aslında Fenerbahçe’nin bir önceki rakibi Ankaragücü’nden de esinlendiğini söyleyebiliriz." (Hürriyet)

Ercan Güven: "Fenerbahçe’nin Süper Lig’de henüz hiç galibiyeti olmayan rakibi karşısına kesin favori olarak çıktığı maç, Antalyaspor’un direnci, iştahı, disiplini ve özellikle ilk yarıda önde baskısıyla, tam anlamıyla bir “derbi” kadar zorlu-zevkli geçti, Fenerbahçe 10’da on’a güçlükle ulaştı. Fenerbahçe’nin, ilk yarıda en kritik ve en çok aksayan yeri savunmaydı. Çünkü maç orada oynanıyordu! Neden asla uzun oynamayan Antalyaspor’un, ayağa top yapan, istekli enerjik, hızlı presi karşısında nefes nefese kaldı ve 40 dakika rakip sahaya geçemedi Fenerbahçe? Neyse ki, ayaklardaki kalitenin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyordu ve Syzmanski kornerden gelen topta Antalyaspor defansı adeta uyuyunca çaprazdan müthiş bir gol attı, Fenerbahçe öne geçti. İsmail Kartal, “prese karşı tıknefes” olma sorunu üzerinde çalışıp bir çözüm üretemezse, ufukta “muhtemel” kazalar kaçınılmaz olur Fenerbahçe için." (Milliyet)

"KARTAL'I UYARIYORUM"



İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe maça çok durgun başladı. Antalyaspor ise istekli ve cesurdu. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en kötü ilk yarıydı. Özellikle orta saha üçlüsü Fred, Zajc ve Szymanski ne hücumda ne de savunmada Antalyaspor'un orta sahası ile başa çıkabildi. İlk yarı bittiğinde Fenerbahçe rakip ceza sahasında 12 kez, Antalya ise 14 kez toplu buluştu. Bu rakamlar oyundaki sıkıntıyı gösteriyor. İlk devrenin sonunda gelen gol Fenerbahçe'yi kendine getirdi. Sarı-Lacivertliler ikinci devrede 25 kez ceza sahasında topla buluşurken Antalya'yı ise sadece 2 kez kalesine yaklaştırdı. Crespo sonrası orta sahada çok daha dirençli bir Fenerbahçe izledik." (Takvim)

Ömer Üründül: "F.Bahçe, 3 puanı kazandı ama özellikle ilk yarıyı göz önüne alırsak gelecek için bende soru işaretleri bıraktı. Tam bir kaos vardı. Oyunu 45 dakika boyunca Antalya domine etti. Hem F.Bahçe'yi oynatmadılar, hem de kendileri rakip kaleyi sürekli tehdit ettiler. Daha önce de teknik direktör İsmail Kartal'a uyarıda bulunmuştum. Mutlak suretle kondisyon idmanlarına ağırlık vermeli diye. Ama dün bakıyorum, teknik kalite Tadic, 20 metrekarelik alanın dışına çıkmadı. Fred, oynar gibi yapıp fizik açıdan yetersizlikten beklenen katkıyı vermiyordu. Müthiş gol atan Szymanski'de de fiziki düşüş gördüm." (Sabah)