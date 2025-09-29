Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.

'SAMANDIRA’DA DEĞİŞMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Hilmi Türkay: "Talisca ve Szymanski’nin golleriyle gelen 2-0’lık galibiyet... Skor dışındaki konular daha önemli. F.Bahçe’de bir sorun var, Samandıra’ya gidip araştırmadan çözmek de mümkün değil! Zaten yeni başkan Sadettin Saran seçilir seçilmez bunu yaptı. Alanya, Kasımpaşa, Zagreb maçları sonrası dün gece F.Bahçeli futbolculardan bir tepki, hırs, azim bekledim, göremedim! Çubuklu forma sahadaydı ama sanki formayı giyenler nerede olduklarının farkında değildi! Tedesco geldi geleli 5 maç oldu ama oyun anlayışı ve kurduğu her 11 değişikliğe muhtaç kalıyor. F.Bahçe tempo yapamadı, yavaş oynadı. Kerem’in ve Brown’un top kayıpları rekor seviyedeydi. Nene özgüvenli gözükmüyor, Nesyri tutuk! Biraz Asensio ve İsmail rakibi zorladı. Sonuç; kazanmasına rağmen futbolu hiç ama hiç keyif vermeyen bir F.Bahçe... Samandıra’da değişmesi gereken çok şey var; ilki Tedes‘go’!" (Cumhuriyet)

'SAMANDIRA'DA DALGALAR BÜYÜK'

Gürcan Bilgiç: "Gökhan Gönül'ün denklemden çıktığı, Fred, Szymanski veya İrfan Can gibi ağır topların on bir hesabından düştüğü bir ortam var. Samandıra'da dalgalar büyük. Bu galibiyet, rüzgarı biraz hafifletir." (Sabah)

'TEDESCO’NUN DÜN AKŞAM KAFASI KARIŞIKTI, RAHAT DEĞİLDİ'

Erman Toroğlu: "Sadettin Saran başkanlığı neden kazandı? Ali Koç’un büyük hatalarından. Yoksa esamesi okunmazdı. Peki bu teknik adamı ve futbolcuları kim aldı? Ali Koç yönetimi. O zaman sen başkan oluyorsan bir şeyleri değiştireceksin. Tabii ki akıllıca, telaşla değil. Dinleyeceksin, ekibin iyi olacak, neşteri öyle vuracaksın. Tedesco’nun dün akşam kafası karışıktı, rahat değildi. O atlaması, zıplaması yoktu. Haliyle tesir altında kalıyor." (Sözcü)

'BU TABLO DEĞİŞMEZSE...'

İlker Yağcıoğlu: "Nene, Kerem, Talisca ve En-Nesyri, sahada adeta silik gözüktüler. Bu kadar etkisiz bir ön bölgeyle oyun ister istemez tıkanıyor, rakip savunmalar zorlanmadan çözüm üretebiliyor. Dünkü görüntüsüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor. Bireysel yetenekler değil gösterilen mücadele ve takım olgusu belirleyici olur. Bu tablo değişmezse, sezon sonunda hüsran kaçınılmaz olur." (Takvim)