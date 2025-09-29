Nihat Kahveci'den Fenerbahçe maçı sözleri: 'Bu kaos ortamını çözecek ilaç...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 09:25:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u mağlup etti. Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sıkıntılı bir durum var. Hocayla tartışmalar oldu deniyor, Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı deniyor. Zagreb maçı sonrası hocanın açıklamaları şok ediciydi. Sanki memnun gibi sözler sarfetmişti. Bu kaos ortamını çözecek ilaç 3 puandır. Onu aldı şimdi biraz durulur. Perşembe günü yine çok önemli bir Avrupa maçı var.”

'İSMAİL YÜKSEK'İN FORM TUTMASI ÇOK ÖNEMLİ'

“Antalyaspor'un da topu kaptığında ilk kesen İsmail Yüksek oldu. Milli Takım'ın da oyuncusu, İsmail'in form tutması bu anlamda çok önemli. Bu deneme Avrupa seviyesinde olmaz. Talisca'yla Asensio o zaman oluyor. Türkiye'de bu tarz orta saha olabiliyor ligde. Bende Kerem Aktürkoğlu 20 topun 15'ini kaptırıyor. Nene de arkaya dönük oyunda iyi değil diye düşünüyordur.”

'ANTALYASPOR BU MAÇLARI NASIL KAZANMIŞ BAKACAĞIM'

“Maç önüne dönüyorum 10 puan almışsın 3 galibiyetin var. Antalyaspor bu maçları nasıl kazanmış bakacağım. Bugünkü izlediğim takım nasıl 10 puan aldı dedirtti bana.”

İlgili Haberler

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Adımın anılması doğal'
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Adımın anılması doğal' Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
İsmail Yüksek: 'Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok'
İsmail Yüksek: 'Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümü yok' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçeli Dorgeles Nene: 'Birinci olmamız gerekiyor'
Fenerbahçeli Dorgeles Nene: 'Birinci olmamız gerekiyor' Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dorgeles Nene maçın ardından görüşlerini aktardı.