Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Yarış şimdi yeniden başlıyor'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 1'e indirdi. Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi.

"YARIŞ ŞİMDİ YENİDEN BAŞLIYOR"

Hilmi Türkay: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, ruhu şad olsun... Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız... Kadıköy’deki 10 Kasım anmasında tüylerimiz diken diken oldu. Dönelim maça; Galatasaray’ın kaybetmesi sonrası Sarı-Lacivertliler bayram havasında sahaya çıktı. Fenerbahçe gole kadar topa sahip oldu, acele etmedi, pasla çıktı. Asensio’nun 1-0 yapan golünün ardından da düğüm çözüldü. Ederson’un hızlı başlatması, Fred’in koşusu, Nene’nin ilk golüne hazırlanış açısından şapka çıkarılır. Asensio kalitesini ortaya koyuyor, oyuna akıl katıyor, skor yükünü üstleniyor. Skriniar’a diyecek söz yok, hep çok iyi. Tedesco takıma ısındı, bu galibiyetle Fenerbahçe’nin artık Galatasaray’la arasındaki puan farkı 1. Yarış şimdi yeniden başlıyor. (Cumhuriyet)

"REHABİLİTASYON"

Mert Aydın: Tedesco’nun ceza, sakatlık ve yorgunluk nedenli rotasyonunda aynı zamanda sabır da vardı. “Galatasaray yenildi. Hemen atalım” yerine doğru yerde pres doğru yerde pas yapan bir takım vardı. Ancak hep söylediğimiz gibi hocanın sistemi için kurulmuş bir takım değil bu. Bir anda 10 dakikada maçı bitirmek zor. Kayserispor da buna izin vermedi zaten.

Ama sabrın sonu selamet. En önemlisi kaliteli ayaklar sorunu çözüyor. Asensio gerçek bir kazanan. Aynı zamanda gol katkısı yapan bir oyuncu. Son dönemde sadece santrfor üzerinden gol arayan Fenerbahçe’ye ilaç gibi geldi. Daha erken gelebilse belki de Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü maçını oynamış olacaktı Fenerbahçe.

Önce İzmit’ten gelen haber ardından farklı galibiyet. Fenerbahçe taraftarı en son hangi milli maç arasına bu kadar umutlu gitmişti.

Gecenin Fenerbahçe adına tek olumsuzluğu yenilen gollerdi. Tedesco’nun arada belki de bu durum için düşünmesi gerekecek. (Milliyet)

"KADIKÖY RUHU İLE KAZANDILAR!"

Gürcan Bilgiç: Sabırsız akşamın kurbanları, goller geldikçe kahramanlara dönüştü. Kayserispor duvarını doğru ördü ve kalabalık kaldı kendi bölgesinde. Üstünlük Fenerbahçe'de ama pozisyonlar gelmiyordu. Ta ki, ustalar devreye girene kadar. "Ne işi var" denilen Talisca, duran topta aklını devre soktu, Asensio golü attı. İki dakika sonra gelen ikinci tam bir ustalar şöleniydi. Ederson çabuk oyuna soktu, Asensio, Semedo'yu devreye soktu, Fred ise Nene'ye boş kaleye vurdurdu. Rahatladılar ve kendi oyunlarına geri döndüler. Kerem sazı eline aldı, bir attı, bir de attırdı.

Kazanarak gitmeleri kadar, yolu tamamlayacak gücü göstermeleri daha önemliydi Fenerbahçe açısından. Milli maç arasına moral ile girmeleri, Tedesco için de "onarım" sürecine devam etme şansı da getirecek. (Sabah)

"EDERSON USTALIĞINI KONUŞTURDU"

Ömer Üründül: Fenerbahçe dün gece 38. dakikaya kadar pozisyon üretemedi. Tedesco kenardan 'önde pres pres' diye bağırıyordu. Hem Talisca hem Asensio gibi fiziksel sıkıntıları olan yeteneklere bir de İsmail olmayınca nasıl önde baskı yapacaksın. Sonra Fenerbahçe, Asensio ile skor avantajını yakaladı. Kısa süre sonra da çok organize kontratak golü attılar. Bu golün başlangıç ustası kaleci Ederson'du.

Tedesco, Talisca ile Asensio'yu birlikte oynatmaya takıntılı. Bu ikiliyle birçok olumsuzluklar yaşandı. En son örnek de Beşiktaş derbisi. Rakip 1 kişi eksik diye ikinci devre Talisca'yı aldı. Fenerbahçe, Duran'ın golü dışında hiç pozisyon bulamadı. Okan Buruk, İcardi takıntısıyla en sonunda çekirge sıçramayıp başını ağrıttı. Bakalım Tedesco da aynı tuzağa düşecek mi? (Sabah)