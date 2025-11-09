6 gollü maçta kazanan Fenerbahçe: Fenerbahçe 4-2 Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-2 kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40. ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Konuk ekip Kayserispor'un gollerini ise 53. ve 75. dakikalarda German Onugkha kaydetti

FENERBAH ÇE, GALATASARAY İLE FARKI 1'E İNDİRDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 29 puanla lider konumdaki Galatasaray ile olan puan farkını bire indirdi.

Konuk ekip Kayserispor ise 9 puanla ligin sondan ikinci sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 4-2 Kayserispor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

86' Kayserispor'da Laszlo Benes oyundan çıktı, onun yerine Eray oyuna dahil oldu.

85' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Edson Alvarez ve Levent Mercan oyundan çıktı Bartuğ Elmaz ve Archie Brown oyuna dahil oldu.

80' SARI KART | Kayserispor'da Opoku sarı kart gördü.

79' Kayserispor'da Tuci oyuna girdi Furkan Soyalp sahanın dışına alındı.

75' Savunma arkasına sarkan Onughka, Ederson ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

75' GOL | Kayserispor'da Onughka, farkı ikiye indiren golü kaydetti.

68' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Mert Müldür oyunda. Nelson Semedo oyundan alınan isim.

63' Fred'in ara pasında Kerem Aktürkoğlu Onurcan ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.

63' GOL | Kerem Aktürkoğlu, farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

61' Fenerbahçe'de Talisca ve Nene oyundan çıktı En Nesyri ve Szymanski oyuna girdi.

60' Kayserispor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak oyuna girdi. Oyundan çıkan isimler Ait Bennasser ve Ramazan.

53' Miguel Cardoso'nun asistinde topu boş kaleye atan isim Onughka oldu.

53' GOL | Onughka'nın attığı gol ile fark ikiye indi.

50' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip sol kanattan çevirdiği topta Nene topu ağlara yolladı.

50' GOL | Fenerbahçe'de Nene farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

46' SARI KART | Nelson Semedo, Furkan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

46' Kocaelispor'da C. Mane'nin yerine Opoku oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

40' Fred'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Nene topu ağlarla buluşturdu.

40' GOL | Nene farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

38' Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Frikik organizasyonunda sol çaprazda topu Asensio ile buluşturdular. Asensio köşeye vurdu ve top ağlara gitti.

38' GOL | Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

31' SARI KART | Kayserispor'da Bennasser sarı kart gören isim oldu.

23' SARI KART | Kayserispor'da C. Mane sarı kart gördü.

21' Sol kanattan gelen orta ile Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun indirdiği topta Semedo topu kornere attı.

19' Kayserispor'da Carole, Asensio'nun müdahalesi sonrası uzun süre yerde kaldı.

16' İçeri gelen ortada Kerem Aktürkoğlu topu Fred'e indirdi. Fred'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15' Alvarez'in pasında Talisca ara pasıyla Kerem'i düşündü. Kerem topa hareketlenmeyince top kalecide kaldı.

13' Mücadelede şu ana kadar net bir pozisyon yok.

11' Sol kanattan gelen ortada Alvarez kafa topuna çıktı ancak rakibine faul yapınca hakem serbest vuruşa hükmetti.

9' Kayserispor net bir atağa çıkmak üzereyken faulle durduruldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.