Kocaelispor karşısında hata yapmadı... Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

FENERBAH ÇE, SKRINIAR İLE ÖNE GEÇT İ

Fenerbahçe'nin ilk golü 5. dakikada geldi. Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

KOCAELİSPOR'DA KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Kocaelispor, Fenerbahçe maçının 49. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Archie Brown'ın faulü sonrası Show yerde kaldı. Kocaelisporlu futbolcular bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Mehmet Türkmen ise faul işareti verdi.

VAR hakemi Kadir Sağlam'dan da pozisyon için uyarı gelmedi.

PETKOVIC, SKORU EŞİTLEDİ

22. dakikada Kocaelispor, Bruno Petkovic'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

BROWN, FENERBAH ÇE'Y İ YENİDEN ÖNE GEÇ İRDİ

Sarı-lacivertliler 51. dakikada yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza yayından çektiği şut savunmadan döndü. Altı pasın sağında topu önünde bulan Jhon Duran'ın arka direğe çevirdiği topu Archie Brown ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 2-1 üstünlük sağladı.

TALISCA, FARKI İKİYE ÇIKARDI

Dakikalar 66'yı gösterirken Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Anderson Talisca kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

TALISCA'NIN GOL Ü İPTAL OLDU

Anderson Talisca'nın ikinci golü, önceki pozisyonda Szymanski'nin faulü nedeniyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltti.

Kocaelispor ise ligde oynadığı üç maçtan da puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica deplasmanına çıkacak. Ardından Süper Lig'de 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Kocaelispor ise Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor

90' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın oyundan çıktı yerine Djiku dahil oldu.

85' Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Fred oyundan çıkarken yerlerine İrfan Can Kahveci ve Amrabat dahil oldu.

83' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncular Tarık Serbest ve Ryan Mendes. Yerlerine ise Cihat Çelik ve Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

78' GOL İPTAL | Fenerbahçe'nin golünden önce Szymanski'nin rakibine faul yaptığı belirtildi. Gol iptal edildi, skor tekrar 3-1.

76' GOL | Talisca, En Nesyri'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı topta yaptığı aşırtma vuruşunun direkten dönmesiyle boş kaleye kafa vuruşunu yaptı. Skor 4-1 oldu.

74' Can Keleş sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Can'ın sert şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

71' Oyuncu değişikliği. Kocaelispor'da Karol Linetty, Show yerine oyunda.

68' Fenerbahçe'de Jhon Duran çıktı yerine Szymanski dahil oldu. Nelson Semedo da oyundan çıkyor yerine dahil olan oyuncu Mert Müldür.

66' GOL | Fenerbahçe Oğuz Aydın ile etkili geldi. Ortaladığı topta Talisca kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

62' Kocaelispor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Tarkan Serbest. Top savunmadan dönüyor.

59' Fenerbahçe'de Nelson Semedo sarı kart gördü. Haidara'ya yaptığı faul karta sebep oldu.

57' Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho itirazlarından ötürü sarı kart gördü.

56' Fenerbahçe Nelson Semedo ile etkili geldi. Topu uzun süre süren Portekizli uzaklardan kaleyi denedi. Top kaleci Jovanovic'te kaldı.

55' Kocaelispor'da Show daha önce Fred'e yaptığı faul sebebiyle oyun durduğu anda sarı kart gördü.

54' Nelson Semedo, sağ kanattan ortaladı, Archie Brown'ın sert şutu üstten farklı şekilde auta gitti.

53' İsmail Yüksek önde baskıyla topu kazandı ve gol pozisyonuna girdi ancak hakem Mehmet Türkmen, oyuncunun topu alırken Tayfur Bingöl'e faul yaptığını tespit etti.

51' GOL | Archie Brown, Jhon Duran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı. Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi.

49' Oyun uzun süredir duruyor. Oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

47' Oyuna az önce dahil olan Tayfur Bingöl sarı kart gördü.

46' Kocaelispor'da Joseph Boende'nin yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

45' İsmail Yüksek önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahasının kenarında bulduğu boşlukta kalenin ortasına gönderdiği topu kaleci çıkarttı.

43' Fenerbahçe Semedo ile sağ kanattan etkili geldi fakat Portekizli oyuncu topu ayağından açtı. Karar aut.

39' Anderson Talisca'nın vuruşu barajdan sekti ve kornere çıktı.

37' Archie Brown topu sürerken bu kez de Tarkan Serbest tarafından faule maruz kaldı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin.

36' Fenerbahçe serbest vuruşu kullandı. Topa yükselen Skriniar'a savunma vuruş izni vermedi. Tehlike uzaklaştırıldı.

35' Kocaelispor'da Can Keleş, Archie Brown'ı faulle durdurdu ve sarı kartla cezalandırıldı.

34' Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Archie Brown taşıdığı topu ceza alanı yayındaki Fred ile buluşturdu. Fred'in şutu kaleci Jovanovic'te kaldı.

33' Fenerbahçe hızlı bir atak geliştirdi fakat son topta İsmail Yüksek topu rakibine kaptırdı. Tehlike uzaklaştı.

29' Anderson Talisca çok uzaklardan kullanılan serbest vuruşta kaleyi hedefledi. Top üst direğe çarpıp auta gitti!

27' Jhon Duran şutunu kaleci Jovanovic kornere çelmeyi başardı.

25' Fenerbahçe köşe vuruşu kullandı, ancak defans topu uzaklaştırdığından Fenerbahçe bu fırsattan yararlanamadı.

22' GOL | Kocaelispor beraberliği Bruno Petkovic'in frikiğiyle yakaladı. Kocaelisporlu futbolcu topu kaleci İrfan Can'ın kapadığı köşeden ağlara yolladı.

21' Milan Skriniar, Bruno Petkovic'i ceza alanına girmede düşürdü. Kocaelispor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20' Fenerbahçe'de Anderson Talisca bu kez uzaklardan şansını denedi. Meşin yuvarlak hedefi bulmadı.

17' Fenerbahçe, Talisca ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden yapılan vuruş auta gitti.

13' Oğuz Aydın'ın ortasında Jhon Duran inanılmaz bir şut denedi. Top yan ağlarda kaldı.

8' Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın plasesi savunmaya çarptı. Tekrar Oğuz Aydın'a çarpan top auta gitti.

5' GOL | Milan Skriniar Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Çağlar Söyüncü tarafından yapılan ortaya yükselen Skriniar'ın yakın mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı sert vuruş sonucunda kaleci Aleksandar Jovanovic için yapacak hiçbir şey kalmıyor.

4' Talisca serbest vuruştan ceza sahasına orta yaptı ancak bu topla ilk buluşan defans oyuncusu oldu. Top dışarıda. Fenerbahçe lehine köşe vuruşu kararı verildi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.