Son Dakika: TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından paylaşımda bulundu. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, Fenerbahçe camiası sosyal medya hesaplarından hakeme tepki paylaşımlarında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin açıklamaları ve suçlamalarına karşılık Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettiğini açıkladı.
İşte TFF'nin paylaşımı:
"TFF olarak Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.
Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.
Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."
TFF olarak bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır. https://t.co/DXFhkhP1UB pic.twitter.com/NnefTDwwde— TFF (@TFF_Org) March 6, 2022
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