Fenerbahçe Trabzonspor maçında kırmızı kart gerilimi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İrfan Can Kahveci kırmızı kart görünce, Fenerbahçe maça 10 kişi ile devam etmek zorunda kaldı.

Kemal Güner
07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00
Fenerbahçe Trabzonspor maçında kırmızı kart gerilimi
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Süper Lig’in 28. haftasında lider Trabzonspor’un, deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olduğu maça hakem Zorbay Küçük ve VAR Mete Kalkavan damga vurdu. 17. dakikada, Trabzonlu Siopis yerden kayarak topu almaya çalışırken F.Bahçeli İrfan Can da meşin yuvarlağa doğru hamle yaptı.

Siopis’in topa dokunmasının ardından İrfan Can’ın ayak tabanıyla rakibinin kaval kemiğine müdahalesini hakem Zorbay Küçük devam ettirdi. Ardından VAR’daki Mete Kalkavan, pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Zorbay Küçük, VAR ekranına giderken İrfan Can’ın “Sakın ha.. Hocam sakın ha..” dediği görüntülere yansıdı. Küçük, pozisyonu izledikten sonra İrfan Can’a direkt kırmızı kart çıkardı. Ardından F.Bahçeli futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal ile Sarı-Lacivertli tribünler, hakem Küçük’e büyük tepki gösterdi. Tribünlerden uzun süre Küçük’e küfürlü tezahürat yapıldı. İrfan Can, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. F.Bahçe, Süper Lig tarihinde ilk defa bir sezondaki iki Trabzon maçında kırmızı kartla karşı karşıya kaldı (Kim, İrfan Can).


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