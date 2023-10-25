Spor yazarları Galatasaray - Bayern Münih maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:27

Galatasaray, kendi evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray, devamında kamçılanan bir istekle rakibini sahasına hapsediyor. Şiir gibi bir futbol sergiliyor. 70. dakikaya kadar. Burada ikinci Galatasaray çıkıyor sahneye. Kondisyon düşüyor, haliyle konsantrasyon dağılıyor. Burada eleştirilecek nokta, artık sinyal veren Kazımcan, Zaha gibi futbolcular konusunda değişikliğin geç gelmesi. Zira rakibin golü sinyal veren bu zaaftan geliyor. Önce 73’te Kane, sonra 79’da Musiala rakibin gollerini imzalıyor. Üç puanı Bayern Münih almış olsa da Galatasaray’ın bir kazancı var. Umut veren, alkış alan, ‘şiir gibi’ ilk versiyonu." (Cumhuriyet)

"GERÇEKTEN ÇOK YAZIK OLDU"

Uğur Meleke: "Bayern Münih’in gruplarda deplasmanda maç kazanması haber değeri taşıyan bir durum değil elbette. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 36 maçtır kaybetmiyorlar, bu müsabakaların 33’ünü kazanıp sadece 3’ünü beraberlikle bitirmişler. Bu maçta da Galatasaray’ın oyunu Bayern’in genetiğine, Bayern’in tarihine kaybetti adeta. İlk devre oynanan oyunun ikinci golü getirmemesi büyük talihsizlikti gerçekten. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu." (Hürriyet)

Levent Tüzemen: "Galatasaray'a bu yenilgi hiç yakışmadı. 70 dakika boyunca Bayern'e karşı üstün oynayan, pozisyon zenginliğini elinde bulunduran Galatasaraylı futbolcular, hak etmedikleri bir yenilgi ile karşılaştılar. Bayern Münih'in bu zamana kadar ki oynadığı maçlarda bir rakipten bu kadar çok gol baskısı yediğine tanık olmadık. Torreira'nın yıldızlaştığı, İcardi'nin fedakarca mücadele ettiği, defansın 70 dakika dikkatli oynadığı oyunda bazı oyuncular taşın altına elini sokamadı." (Fotomaç)

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ETKİLİ OLABİLİR"

Engin Verel: "Bayern skoru 3-1 yaptıktan sonra artık maçı çevirmek imkansız hale gelmişti. Yapılan hamlelerin de sonuç vermeyeceği açıktı. Galatasaray 70 dakika oynadığı futbolu 90 dakikaya çıkartırsa, o zaman Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten etkili bir takım durumuna gelebilir. Bu söylediğim Avrupa'da oynayan tüm takımlarımız için geçerli. Türk futbolunda nelerin eksik olduğunu dün bir kez daha gördük." (Akşam)

Osman Şehner: "Bu mağlubiyete ne kadar üzülmedik desek, yalan söylemiş oluruz. Ama bu kadar iyi oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Sonuçta Alman ekibinin gruptan birinci çıkacağını aşağı yukarı zaten tahmin ediyorduk. Galatasaray'ın ikincilik şansı devam ediyor. Ben yine de grubu Bayern'in arkasında ikinci olarak bitireceğini, Devler Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum." (Milliyet)

"TAM TERSİ SKOR OLMALIYDI"

Ogün Temizkanoğlu: "Oynanan oyun skoru yansıtmadı. Gol beklentisine baktığımızda 3.07 Galatasaray, 1.77 Bayern Münih. Aslında tam tersi olması gerekip Galatasaray'ın 3-1 kazanması gerekiyordu. Burası Şampiyonlar ligi. Burada yakaladığınız fırsatları değerlendirmek zorundasınız. Özellikle bu kadar kötü bir Bayern Münih'i yakaladıktan sonra burada daha farklı bir skor elde edebilirdiniz."

Ümit Davala: "Kazımcan Karataş'ın süratinden faydalanmak istedi. Onun için de büyük fırsattı. Böyle maçlara her hafta çıkmıyorsun. Bu fırsatı yakalamışken, oyununu göstereceksin. yeni doğmuş gibi bir ceylan gibiydi, panik havasındaydı. Değişiklik bekliyordum ama uzun sürdü çıkması. Tete de aksadı. Kazımcan Karataş ve Tete'nin kötü oyununa rağmen Galatasaray ilk yarı çok pozisyona girdi. Kerem Aktürkoğlu muhteşem işler yaptı. Ancak o muhteşem işler, kaçırdığı pozisyonlarla terse döndü. Birçok pozisyona giriyor ama harcıyor. Bunları Bayern Münih gibi takımlara karşı atacaksın."

Ridvan Dilmen: "Avrupalı seyirciler, ‘Bu Galatasaray nasıl bir takım?” der. Müthiş gururlandım. Böyle bir futbol olamaz. Devre arası Bayern’e yetişti. Bayern Münih ile Kayseri’ye aynı muameleyi yapan teknik adam sayısı çok azdır. Bir Şampiyonlar Ligi maçında hiçbir takım Bayern Münih’i 45 dakika boyunca bu kadar zor durumda bırakmamıştır."