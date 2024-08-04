Svensson: 'Galatasaray büyük ama Beşiktaş en büyük'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:30

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:30

Jonas Svensson, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör van Bronckhorst'u öven Svensson, "Harika bir maç oldu, 5-0 kazanmak rüya gibi bir sonuç. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi kutlama zamanı ama önemli olan lige iyi başlamak. Gio iyi bir teknik adam ve iyi bir insan. Her oyuncu onu seviyor ve oynama tarzımızdan memnunuz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı, onun istediği gibi oynadık bugün" ifadelerini kullandı.

Röportajını Türkçe konuşarak bitiren Svensson, "Galatasaray tabii ki büyük takım ama en büyük Beşiktaş" sözlerini sarf etti.

MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş'a iki sezon aranın ardından Süper Kupa'yı getiren gollerde Jonas Svensson ismi öne çıktı. Karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golün pasını veren Norveçli oyuncu, 53. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Svensson'un Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.