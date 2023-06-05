Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Bu takım ligi 4-5 yıl domine edecek'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 07:26

Güncelleme: 05.06.2023 - 07:26

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Nef Stadyumu’nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztürk, “Dursun Başkan'ın listeyle bizim liste birleşmedi. Biz zaten Dursun Özbek ekibiydik, ikna ettik ve sonuçta bugüne geldik. Gerek Dursun Başkan'a gerek Erden Timur’a gerek burada beraber olduğum arkadaşlara ama en önemlisi Okan Hocamıza, futbolcularımıza ve taraftara teşekkür ediyoruz. Keyfimiz çok yerinde. Ben geçen hafta cumartesi günü bitti bu iş dediğimde herkes kızmıştı. Sadece 5 puan değil, 8 puan olduğunu söylemeyi unutmuşum” ifadelerini kullandı.

"KEYFİNİ SÜRELİM"

Bu sezon Süper Lig’de hem iç hem de dış sahada Fenerbahçe’yi mağlup etmelerinin hatırlatılması üzerine Metin Öztürk, “Futbol bu. Bazen onlar bizi yeniyor, bazen biz onları yeniyoruz. Bizim şurada 11 ayımız kaldı. 1 yıl daha şampiyon olalım. 2 yılda 2 şampiyonluk, keyfimizi sürelim” şeklinde konuştu.

"4-5 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAK"

Tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera’nın sözleşmesi ve transfer çalışmalarına ilişkin de sarı-kırmızılı yönetici, “Bizim Muslera’mız var. Muslera ile devam eden kontratımız var. Muslera’dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak. Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı mutlaka yerli oyuncalara ihtiyacımız olacak. Radarımızda birçok oyuncu var. Hem Türkiye’den hem Türkiye dışından. Tahmin ediyorum bizden sonraki yönetimler de Okan Buruk Hoca ile devam edecekler ve 4-5 yıl daha Galatasaray üst üste şampiyon olacak. Bu işin tekniği. Sonra değişir, bazen onlar kazanır, bazen biz kazanırız. İyi bir ekip oluşu, bu ekip eminim ki 4-5 yıl domine edecek bu ligi, genelde şampiyon olarak” cümlelerine yer verdi.

"ŞAMPİYON OLMAYINCA PAKETLEYİP GÖNDERİYORLAR"

“Galatasaray Lisesi’nden kaynaklanan farklı bir atmosfer var” diyen Öztürk, şöyle devam etti:

“Burada para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, donanım geçiyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız.”