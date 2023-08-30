Spor yazarları Galatasaray - Molde maçını yorumladı: 'Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:40

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Molde'yi 2-1 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "İlk maçta Yunus’a karşı çok sert oynayan Ellingsen’in karşısına Tete’yle başlamak iyi bir fikirdi bence mesela. Temsilcimizin çok erken bir dakikada 1-0’ı bulmasına rağmen ilk devreye 0-0’mış gibi iştahla devam etmesi, ihtiyacı varmışçasına ikinci golü araması bir büyük takım davranışı idi. İkinci devredeyse nedense vitesi gereğinden fazla küçülttük ama neyse ki tek gol yetti tur için. Dün Seyrantepe’de alınan sonucun en kısa özeti bence şu: Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi’ne yakıştı." (Hürriyet)

"OKAN BURUK MUTLAKA EL ATACAK"

Osman Şenher: "Bu maçın stresi var, bir terslik olsa Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyeceksin, mali olarak zorlanacaksın, futbolcular da bunun bilincinde dün gece iyi top oynayamadılar, çok tedirgindiler. Sonuçta uzatmalarda Angelino’nun duran top vuruşu rahat bir nefes aldırdı. Hem Galatasaray galip geldi hem de ülkemize puan kazandırdı. Perşembe günü kuralar çekilecek. Herhalde gruptaki rakipler belli olunca Okan Buruk, oynanan futbola mutlaka bir el atacak. Gruplar bu kadar gergin olmayacak. Orada puan kaybetsen de telafisi var ama bu play-off turunun telafisi yoktu." (Milliyet)

"BU FİZİKLE ZORLANABİLİRLER"

Ridvan Dilmen: "Bu Molde'ye 5 gol atmak başarı. Galatasaray geçen sene daha iyi durumdaydı. Geçen sene yedekten Nicolo Zaniolo giriyordu. Lucas Torreira geçen sezona daha iyi girmişti. Galatasaray'ın bu maçta birçok ders çıkarması gerekiyor. Galatasaray'da 180 cm'nin altında 6 tane topçu var. Artık oyun taraftları maçın içine sokuyor. Icardi ceza sahasında penaltı dışında bir kere buluştu. Galatasaray'ın 15 Eylül'e kadar düzelmesi lazım bu fizikle Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabilirler."

"DÜN VAR 'İYİ Kİ VAR' DEDİRTTİ"

Bülent Timurlenk: "İlk maçta 15, ikinci maçta 13 hücum gördü kalesinde Okan Buruk'un takımı. Turu getiren elbette ki Muslera ve İcardi.. İki maç da bıçak sırtında geçti, dün VAR iyi ki var dedirtti ve Demirbay'ı sahada tutmak adına derine çekip Torreira'yı öne itmesi de sadece 46-60 arası işe yaradı. Bu turun kahramanlarından Yunus ve Midtsjö artık yok. Sergio da kuvvetle muhtemel valizini yapıyor. Dünkü futbolun söylediği "Bitsin şu transfer dönemi, gelen gelsin, gidecek olan gitsin." Okan Buruk "Transferleri değil oyunu düşünüyorum" demişti maç öncesinde. Dışarıdan bakınca hiç öyle görünmüyor hoca. Bilesin…" (Sabah)