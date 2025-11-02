Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Galatasaray kopya verdi'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, iki takımın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

'ARI KOVANI GİBİ İŞLEYEN SAHADAN BAL ÇIKMIYOR'

Ebru Kılıçoğlu: "Tıpkı, arılar gibi, iki takım da vızır vızır... Her iki taraf da hızlı olmaya, rakibinin oyununu bozmaya, sahaya hâkim olmaya çalışıyor. Hem ikisi de başarıyor hem ikisi de başaramıyor! Fatih Tekke, takımına iyi çalıştırdığı taktikle Galatasaray’ın oyun akışını orta sahada tıkıyor, top geçirtmiyor, pas hatasına zorluyor. G.Saray’da Okan Buruk’un pres ve pas üzerine kurduğu; artık makine gibi işleyen düzen ise hem takımındaki oyuncuların düşük performansına hem de savunmada yaptığı mecburi kadro seçimine takılıyor. Özetle iki tarafın da kendi sahasından ileri ittiği oyun; ortaya sıkışıyor. Her ne kadar direkten dönen ve kalecilere takılan şutlar olsa da pozisyon fakiri bir maç yaşanıyor. Arı kovanı gibi işleyen sahadan bal çıkmıyor. Bu kusursuz dengeyi kimseler bozamıyor. Puanlar, hak edildiği üzere kardeş kardeş paylaşılıyor." (Cumhuriyet)

'BAZEN KÜÇÜK TORREİRA İZLENİMİ VERİYOR BANA'

Uğur Meleke: "Oulai forma giymeye başladıktan sonra Fildişili oyuncudan öyle etkilendim ki, Trabzonspor yönetimini ve teknik kadrosunu tebrik ederim canı-gönülden. Ligde son 4 maça Folcarelli ile patronluk yapmıştı Oulai. Dün tabii ki çok daha zorlu bir rakip vardı karşılarında. İki genç Trabzonlu merkezde yine iyilerdi, lider Galatasaray’ın pas hızını özellikle ilk devrede ciddi biçimde kestiler. Ben Süper Lig’de Torreira’nın benzeri tek bir oyuncu göremiyordum üç senedir. Şu anda ligde Torreira’ya en çok yaklaşan oyuncu Oulai bence. Bazen Küçük Torreira izlenimi veriyor bana." (Hürriyet)

'ONUACHU GİBİ OSİMHEN DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI'

Ömer Üründül: "Sonuçta Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu ve o tılsımı bozmuş oldu. Trabzonspor ikinci yarıda fizikten düştü. Büyük beklenti olan Onuachu çok verimsizdi. Birkaç kritik top kaybetse de genç yetenek Oulai müthiş bir yıldız olma yolunda. Okan Buruk, tahmin ettiğim gibi gol gelmeyince İcardi ile çift santrfora döndü. Şansına çok güvendiğinden bir de Ahmed Kutucu hamlesi yapayım dedi. Ahmed de oyuna girer girmez az kalsın gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de performansıyla beklentileri karşılayamadı." (Sabah)

'GALATASARAY KOPYA VERDİ'

Cem Dizdar: "Çok şey beklenen iki santforun, Victor Osimhen ile Paul Onuachu’nun ortalıkta görünmediği, daha doğrusu iki takımın da santrforlarına topu ulaştıramadığı maçta Okan Buruk hem Ismael Jakobs’u hem de Mauro Icardi’yi oyuna gönderdi. Galatasaray hücum yönünü çeşitlerken Trabzon iyice savunmaya gömüldü. Onlar açısından böyle bir deplasmanda kaybetmemek önemliydi ve düzenli davranarak yenilmeden ligdeki pozisyonlarını korudular. Sorun Galatasaray’daydı! Ligin en güçlü takımı en etkili oyuncularının nasıl durdurulacağına dair ciddi kopyalar verdi diğer takımlara. Bakalım bu maçın böyle bitmiş olması bu akşam ki maçı nasıl etkileyecek?" (Fanatik)