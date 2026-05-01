Beşiktaş cephesinden Türkiye Kupası mesajı: 'Hepimiz hazırız, bekleyip göreceğiz'

1.05.2026 23:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Gaziantep FK maçının ardından TRT Spor ekranlarına konuştu.

"HEPİMİZ HAZIRIZ, BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Daltaban açıklamalarında "Ligin son haftaları, artık hocamız da bütün kadroyu efektif kullanmaya çalışıyor. Hızlı da bir tempomuz var. Önemli bir kupa maçımız var. Bugün gayet güzel bir skorla ayrıldık, bizim için sevindirici. Kupa için takım tam konsantrasyon hazır. Heyecanla hep beraber yarı finali bekliyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Uzun zamandan beri oynamayan oyuncularımızı da oynatma fırsatı oldu hocanın. Hepimiz hazırız, bekleyip göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #ziraat türkiye kupası #Hakan Daltaban

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık: Kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica'nın yerine Junior Olaitan ilk 11'e dahil oldu.
Asllani, Gaziantep'te yıldızlaştı: Beşiktaş deplasmanda 2 golle güldü
Asllani, Gaziantep'te yıldızlaştı: Beşiktaş deplasmanda 2 golle güldü Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Asllani 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
Beşiktaş'ta sakatlık: Tiago Djalo maça devam edemedi
Beşiktaş'ta sakatlık: Tiago Djalo maça devam edemedi Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ta Tiago Djalo sakatlandı. Portekizli oyuncu maça devam edemedi.