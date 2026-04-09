Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Barış Alper Yılmaz - Mauro Icardi farkı'

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

"SORUMLU"

Ebru Kılıçoğlu: Sarı-kırmızı maçta, ilk düdükten itibaren, Göztepe temkinli; Galatasaray baskıcı bir futbol sergiliyor. Baskı var ama “golü kim atacak?” diye düşündüren bir kadro ile sahada olan Galatasaray’da, cevap günün çalışkanı Barış Alper’den 5. dakikada geliyor… 19’da ise yine baskının bir sonucu olarak İlkay’ın Göztepe kalesine yolladığı topla Galatasaray’ı 2-0 öne geçiriyor. Göztepe, ikinci yarının ilk 15 dakikasında rakibini sersemleten bir baskı ve bir golle oyunu dengeliyor (50’ Juan)… Ama Galatasaray’da bu maç sorumluluk alan kadro, önceki maçın yaralarını sarmakta kararlı! 75’te maçın bir diğer yıldızı Lemina, skoru 3’e getiriyor. Sorunlu bir kadrodan sorumlu bir takım oyunu çıkartan Galatasaray yoluna devam ediyor. (Cumhuriyet)

"BARIŞ-ICARDİ FARKI!"

Uğur Meleke: Okan Buruk’un dün böyle bir takıma karşı en uçta Icardi ile başlaması düşünülemezdi. Zaten dün Gürsel Aksel’de ilk 45’in 2-0 Galatasaray’ın lehine bitmesinin iki temel sebebinden biri santrfor seçimiydi. Trabzon’da Icardi koca bir 45 dakikayı topla sadece beş kez buluşarak tamamlamıştı. Bunların ikisi santraydı. 5’le 37 arası tam 32 dakika topla hiç buluşmadı Icardi. 32 dakika eksik oynattı takımını. Dün en uçta başlayan Barış ilk devrede bir gol attı, altı kez de ikinci-üçüncü bölge arası top taşıdı. Takımını savunmadan hücuma geçirdi altı kez. Onun dışında Göztepe’nin sert stoperleri Heliton, Allan ve Taha ile savaşını da not etmek gerek. (Hürriyet)

"GALATASARAY'A İYİ BAŞLANGIÇ YETTİ!"

Güntekin Onay: İkinci yarıda oyundan düşen Galatasaray orta sahası oyunun kontrolünü Göztepe’ye kaptırdı ve 2-1’e gelen skorun ardından İzmir temsilcisi baskıyı giderek yoğunlaştırsa da beraberlik golüne ulaşamadı. Dün zirve yarışı açısından çok kritik bir maçı kazanan Galatasaray, hata yapmadı. Bunu da ilk 20 dakikada bulduğu gollere ve maçın başındaki yüksek konsantrasyona borçlu. Göztepe’ye gelince... İkinci yarı ne kadar agresif ve baskılı bir futbol oynadıysalar da ilk devre hemen hemen hiç sahada yoklardı. (Hürriyet)

"BÜYÜK HEDİYE"

Serkan Akcan: Göztepe gibi dirençli bir takıma karşı elindeki en atlet kadroyu sahaya atmak ilk yarıda fazlasıyla işe yaradı. Özellikle Barış Alper’in santrforluğu Icardi ile kıyaslandığında ortaya büyük bir enerji fazlası çıktı. Üstüne bir de duran topta kafa golü atınca Barış maçın kilidini henüz maçın başında açmış oldu.

Lemina’nın kornerde neredeyse zıplamadan attığı kafa golü ise Okan Buruk’a en büyük hediyeydi. Böylesi zor bir deplasmanda ikinci yarıda bu kadar kötü oynayıp oyunun kontrolünü kaybetmişken maçın fişini çeken golü bulmak büyük bir hediyeydi hem de. (Fanatik)