Spor yazarları Gürcistan - Türkiye maçını yorumladı: 'Zaman makinesine girip, 2024’e gitmiştik sanki'

Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemleri E grubu ilk maçında Gürcistan deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyeti yorumladı.

'HEM SEVİNCİ HEM KABUSU AYNI ANDA YAŞADIK'

Arif Kızılyalın: "Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı. 2026 Dünya Kupası elemelerine sorunsuz girmek için ilk adımdı. Maçın kilidini açan gol ilk solukta Mert’ten geldi. İyi ki de geldi çünkü rakip Gürcistan, bizim 1990’lardaki halimiz; hırslı, sert, cesurdular. Davitashvili’yle tehlikeli oldular. Ama kalite farkı karşılaşmanın şifresiydi. Transferin yıldızı Kerem Aktürkoğlu golleriyle maçı bitirdi derken Barış’ın kırmızısıyla baya zorlandık. Gürcüler önce 3-1’i sonra 3-2’yi buldu. Gördük ki Montella’nın oyun planı biraz zayıf kaldı. Hem sevinci hem kâbusu aynı anda yaşadık. Yine de kazandık." (Cumhuriyet)

'TRANSFER DEDİKODULARININ VE YIPRANMIŞLIĞIN GÖLGESİ ALTINDA OYNAYANLAR VAR'

Gürcan Bilgiç: "Zor maçı "şipşak" gollerle elimize aldık ve yönetmeye başladık. İşler kolaylaştı derken, bir gol ardından kırmızı kartla 10 kişi kaldık ve işler yine zora girdi. Yine de kazanmak önemliydi, başardık. Arda Güler'in yönetiminde Hakan ve İsmail'in merkezi sağlam aldığı görüntüde, Kenan-Kerem-Yunus üçlüsünün çabukluğuna bıraktık pozisyonları. Hakkını da verdiler. Transfer dedikodularının ve yıpranmışlığın gölgesi altında oynayanlar var. Kerem Aktürkoğlu bu fırtınanın kurbanı olmak üzereydi ki, maçı kopartan "kahraman" olarak sürdürdü dakikaları. Uğurcan'ın da görüntüsünde benzer heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Tüm defans Uğurcan'ı korumaya aldı, yakınında kaldı, ellerinden gelen yardımı yaptı. Montella'nın "aile olmak" üzerine söylediklerinin haklılığını da gördük bu yapıda. Kerem'in golü sonrasında, ona ilk sarılanlar arasında Yunus'un olmasının da altını çizelim." (Sabah)

'ZAMAN MAKİNESİNE GİRİP, 2024’E GİTMİŞTİK SANKİ'

Ercan Taner: "İyi başlamamız ve ‘Ben golü hemen bulmak istiyorum’ mesajı, ev sahibi Gürcistan’ı şaşırtmıştı. Arda, Kerem’e Zidane kalitesinde bir pas vermişti hemen maçın başında. Gol olsa hikayesi uzun yıllar konuşulurdu, olmadı. Arda bu kez de korneri tam adrese teslim kullanmıştı. Zaman makinesine girip, 2024’e gitmiştik sanki. Mert Müldür o gün nefis bir şutla ağları havalandırmıştı şampiyonada. Bu kez kafa ile attı golü." (Sözcü)

'BU SEVİYELERDE MAÇA GOLLE BAŞLAYABİLMEK BÜYÜK AVANTAJ'

Ali Gültiken: "Bu seviyelerde deplasmanda maça golle başlayabilmek büyük avantaj. Rakibinizi hem şoka sokuyorsunuz hem de oyun stratejisi sizin lehinize dönüyor. Cebimize koyduğumuz bu avantajı da maçın genelinde çok iyi kullandık. Gürcistan'ın skoru eşitleme çabası ile beraber doğal olarak alanları da beraberinde getirdi. Bu aslında bizim kadromuza baktığımızda bizim de olmasını istediğimiz bir durumdu. Ofansif oyuncularımıza baktığımızda hepsi bu tür bir oyun için biçilmiş kaftanlardı. Kerem, Kenan, Arda ve Yunus gibi oyuncular alanını çok iyi kullanan, birebiri iyi oynayabilen çabuk futbolcular." (Sabah)