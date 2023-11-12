Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Okan Buruk akıl tutulması yaşıyor'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 12.11.2023 - 10:16

Galatasaray, Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galatasaray son 21 günde 6 müsabakaya çıktı, bunların ikisi Bayern’le, birisi Beşiktaş’laydı; ikisi de Rize ve Hatay deplasmanlarıydı. Üstelik Okan Buruk bu 6 maçlık sert süreçte kadrosunu çok döndürmedi, ana iskeletini üç günde bir sürekli oynatmayı tercih etti. Ve Mersin’de belki fiziksel, belki mental yorgunluklar göze çarptı.

Ben Okan Buruk’un 24 yaş ortalamalı dinamik Hatayspor’a karşı neden Mertens, Bakambu gibi oyuncularını daha erken sahaya sürmediğini anlamadım doğrusu." (Hürriyet)

"OKAN BURUK'UN DURUMU AKIL TUTULMASI"

Levent Tüzemen: "Çok beğendiğim bir atasözünü hatırlatayım, "Azim ile inat arasındaki fark akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azim, akılsız direnme inattır" G.Saray da kaybetti. Okan Hoca inşallah hatalarından ders çıkarır ve inatlarından arınır. Okan Buruk formsuz dönem yaşıyor ve akıl tutulması içinde kadro seçimlerinde bazı oyuncuları oynatma konusunda inat ediyor." (Sabah)

Osman Şenher: "Sarı-kırmızılıların yediği ilk gole bakın. Hatay’ın ilk hamlelerinde pozisyon ofsayt. Oyun devam etti, top Rivas’a geldi. Kazımcan’ın o an Rivas’a müdahale etmesi lazım ama etmedi, resmen uyudu. Honduraslı futbolcu vurdu, gol oldu. Yan hakem o sırada bayrağı kaldırdı, orta hakem VAR’ı bekledi ve golü geçerli saydı. Bana göre bu golün başlangıcı ofsayt, gol de bu yüzden iptal edilmeliydi.

Okan hocanın hangi futbolcu olursa olsun, sakatsa, yorgunsa onu dinlendirmesi lazım. Bu kadar geniş kadro neden kuruldu? Bakambu, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu neden daha çok kullanılmıyor? Okan Buruk’un kadroyu genişletmesi, rotasyon yapması lazım." (Milliyet)

"OKAN BURUK HEP AYNI OYNUYOR"



İlker Yağcıoğlu: "Okan hoca, Kerem'i böyle oynatırsa kaybeder. Kerem 10 numara gibi oynarsa Okan hoca onu kaybedecek. İlk yarı fena oynamadı ama ikinci yarı baktığımız zaman o bölgenin oyuncusu olmadığını görüyoruz. Kerem'i kazanmak istiyorsan kanada atıp orada denemen lazım."

Rıdvan Dilmen: "Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor. Okan Hoca oyununu hiç değiştirmiyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fark etmeden sürekli aynı şekilde oynuyor. Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor."

"AHLAR, VAHLAR BİR DURUM YOK"



Mehmet Özdilek: "Kerem'in oynadığı pozisyonda oynayan bir oyuncudan ne beklersin? Ara pas beklersin, şut beklersin, takımı oynatmayı beklersin. Kerem Aktürkoğlu bu özelliklere sahip oyuncu değil. Süratli, çabuk ve alan bulduğunda da hızlı ilerleyen bir adam. Kanatta daha etkili oluyor."

Tugay Kerimoğlu: "Bir yerde kaybedeceksiniz. Bu kaçınılmaz. Futbolun doğasında var. O da bugüne denk geldi. Bir maç kaybetmeyle sezonu kaybetmiyorsunuz. Ahlar, vahlar olacak bir durum yok. Ayağa kalkmanız lazım."